23 февраля 2025

В Челябинске появится новая площадь

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Площадь Архангела Михаила находится возле собора в честь Рождества Христова
Площадь Архангела Михаила находится возле собора в честь Рождества Христова Фото:

В Челябинске появится площадь имени Архангела Михаила. Проект решения об этом внесен в повестку ближайшего заседания гордумы.

«Присвоить новому элементу планировочной структуры следующее наименование: „Площадь Архангела Михаила“. Площадь территориально расположена возле кафедрального собора в честь Рождества Христова в Калининском районе Челябинска», — говорится в документе.

Новая площадь находится у пересечения улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Собор Рождества Христова строился с 2013 года. В 2024 году в соборе прошла первая литургия.

Заседание гордумы, на котором планируется принятие решения, состоится 25 февраля. Решение вступит в силу с момента опубликования.

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В Челябинске появится площадь имени Архангела Михаила. Проект решения об этом внесен в повестку ближайшего заседания гордумы. «Присвоить новому элементу планировочной структуры следующее наименование: „Площадь Архангела Михаила“. Площадь территориально расположена возле кафедрального собора в честь Рождества Христова в Калининском районе Челябинска», — говорится в документе. Новая площадь находится у пересечения улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Собор Рождества Христова строился с 2013 года. В 2024 году в соборе прошла первая литургия. Заседание гордумы, на котором планируется принятие решения, состоится 25 февраля. Решение вступит в силу с момента опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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