В Челябинске появится новая площадь

В Челябинске появится площадь имени Архангела Михаила. Проект решения об этом внесен в повестку ближайшего заседания гордумы.
«Присвоить новому элементу планировочной структуры следующее наименование: „Площадь Архангела Михаила“. Площадь территориально расположена возле кафедрального собора в честь Рождества Христова в Калининском районе Челябинска», — говорится в документе.
Новая площадь находится у пересечения улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. Собор Рождества Христова строился с 2013 года. В 2024 году в соборе прошла первая литургия.
Заседание гордумы, на котором планируется принятие решения, состоится 25 февраля. Решение вступит в силу с момента опубликования.
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