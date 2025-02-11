Власти Пермского края на несколько дней запретили продавать алкоголь

В Пермском крае магазины перестанут продавать алкоголь во время праздников, таких как День города или села, а также в дни проведения фестивалей. Список дат опубликован в постановлении на сайте регионального правительства.
«Правительство Пермского края постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи согласно приложению», — сказано в документе. Уточняется, что кафе и ресторанов ограничения не коснутся.
В марте алкоголь не будут продавать в Краснокамске во время Масленницы, а также в Бардымском округе. Затем запрет установлен на 24 мая в Кочево. 6 и 14 июня снова алкоголь не будут продавать в Бардымском районе, а в селе Елово — 27 июня. Сразу в нескольких округах запретят продажу 28 июня из-за Дня города и Дня молодежи. В июле на День города и металлурга, а также во время проведения фестивалей ограничение введут в Кизеле, Кунгуре, Чердыни, Осе, Юсьве, Юрле, Лысьве и Нытве. В августе фестивали и Дни поселков пройдут в Красновишерске, Чердыни, Соликамске и Краснокамском округе. Также алкоголь не будут продавать 6 и 13 сентября в Полазне и Краснокамске.
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