В Челябинске отменили госзаказ на благоустройство автокомплекса «Трасса 74»

09 января 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Застройщик отказался начать работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске отменили госконтракт по благоустройству автокомплекса «Трасса 74» на сумму 57 миллионов рублей, а застройщик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Заказчик МБУ «Автоспорткомплекс «Трасса 74» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направила сведения об ООО ПКФ «ГЛОБУС» в ведомство. Компания к выполнению работ не приступила, в связи с чем обязательства по контракту ею не исполнены», — уточнили в пресс-службе ведомства. Антимонопольная служба включила данные компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства, к моменту публикации ответ на него не поступал. Застройщик ПКФ «ГЛОБУС» одержал победу на аукционе по выполнению работ благоустройства на территории автокомплекса, который специализируется на мотоспорте. Первая площадка для маневрирования была открыта в 2023 году. Согласно контракту, застройщик должен был в течение трех месяцев построить дорожки для картингов с ограждениями, а также дождевой пруд. Стоимость контракта достигла 57 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отменили госконтракт по благоустройству автокомплекса «Трасса 74» на сумму 57 миллионов рублей, а застройщик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Заказчик МБУ «Автоспорткомплекс «Трасса 74» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направила сведения об ООО ПКФ «ГЛОБУС» в ведомство. Компания к выполнению работ не приступила, в связи с чем обязательства по контракту ею не исполнены», — уточнили в пресс-службе ведомства. Антимонопольная служба включила данные компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства, к моменту публикации ответ на него не поступал. Застройщик ПКФ «ГЛОБУС» одержал победу на аукционе по выполнению работ благоустройства на территории автокомплекса, который специализируется на мотоспорте. Первая площадка для маневрирования была открыта в 2023 году. Согласно контракту, застройщик должен был в течение трех месяцев построить дорожки для картингов с ограждениями, а также дождевой пруд. Стоимость контракта достигла 57 миллионов рублей.