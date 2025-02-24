Челябинское отделение Народного фронта (ОНФ) играет важную в роль в консолидации усилий жителей региона для помощи военнослужащим и Победы. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер во время встречи с руководителем регисполкома Денисом Рыжим.
«Все наши общественные организации и, главное, простые граждане по зову сердца и при организационной поддержке отделения оказывают заметную и очень важную помощь нашим ребятам на передовой. Отдельное спасибо за письма от школьников — это трогательно и важно для бойцов», — отметил Текслер, комментируя реализацию проекта «Все для Победы!». Его слова цитирует пресс-служба правительства области в telegram-канале.
ОНФ стал «точкой сборки» для народного военно-промышленного комплекса (ВПК), добавил губернатор. Форум «Патриоты Урала», который прошел под эгидой полпреда Артема Жоги на прошлой неделе в Миассе, показал важность развития народного ВПК.
«Значимая часть форума была посвящена как раз ребятам, которые реально помогают фронту, собирают дроны и различное оборудование. Народный фронт, как определило Министерство обороны, является точкой сборки, где каждый, кто хочет сделать что-то полезное для фронта, может обратиться, показать свое изделие», — обратил внимание Текслер.
Рыжий акцентировал внимание на необходимости продолжать всестороннюю поддержку военнослужащих. «В рамках совместной нашей с вами работы удается достичь больших результатов. И это очень важно, наши парни это ценят. Я уверен, что мы тоже вместе с ними приближаем Победу», — сказал Рыжий.
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