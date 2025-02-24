Челябинский разработчик создал облегченную самонаводящуюся ракету-«невидимку»

Конструктор Александр Родиков из Челябинска создал первую в мире ракету, ориентирующуюся в пространстве и находящую цель с помощью видеокамеры. Разработка весит в два раза меньше боеприпаса для ракетного комплекса «Игла» и летит в режиме полного радиомолчания, рассказал URA.RU Родиков.
«Мы успешно разработали управляемую ракету с головкой самонаведения, с рулями, которая весит в два раза меньше „Иглы“. Она кратно дешевле всех существующих ракет в производстве. Самое главное — она ориентируется в пространстве и находит заданную цель с помощью видеокамеры», — рассказал URA.RU Родиков.
Сейчас аналогов данной разработки не существует. Как уточнил Родиков, к созданию боеприпаса пытаются прийти во всем мире, однако челябинским разработчикам удалось сделать это первыми. В режиме полного радиомолчания ракета незаметна для вражеской радиоразведки.
Ракету можно запускать как с летательных аппаратов, так и со стационарных наземных установок, из тубуса. При этом боеприпас работает и на максимально низкой высоте, адаптируется под рельеф и лесные массивы, огибая деревья. Перед запуском ракету можно нацелить не только на стационарный объект, но и на БПЛА.
Ранее Родиков создал боеприпас, уничтожающий вражеские дроны с гарантией 100%. Боеприпас «Глухарь» весом менее килограмма не требует сборки, имеет большую площадь поражения и приводится в действие за три секунды.
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