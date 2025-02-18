Разработчик из Челябинска Александр Родиков создал боеприпас «Глухарь», гарантирующий стопроцентную защиту от вражеских дронов. Как URA.RU сообщил Родиков, система уничтожает беспилотники на дистанции до 50 метров.
«Для каждого бойца он легкий в ношении и использовании: не требует сборки, настройки и имеет большую площадь поражения. Это индивидуальный носимый боеприпас гарантированного поражения низкоскоростных целей на дистанции до 50 метров», — рассказал URA.RU Родиков.
Как уточнил разработчик, за счет большой площади поражения и системы самонаведения бойцу не требуется целиться при выстреле. Вес устройства составляет менее килограмма, а для приведения «Глухаря» в действие достаточно трех секунд. Кроме того, боеприпас можно установить и на дрон, используя в качестве истребителя БПЛА противника.
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