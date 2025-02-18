Челябинец разработал боеприпас, уничтожающий дроны с гарантией 100%. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уникальный боеприпас уже прошел испытания
Уникальный боеприпас уже прошел испытания Фото:

Разработчик из Челябинска Александр Родиков создал боеприпас «Глухарь», гарантирующий стопроцентную защиту от вражеских дронов. Как URA.RU сообщил Родиков, система уничтожает беспилотники на дистанции до 50 метров.

«Для каждого бойца он легкий в ношении и использовании: не требует сборки, настройки и имеет большую площадь поражения. Это индивидуальный носимый боеприпас гарантированного поражения низкоскоростных целей на дистанции до 50 метров», — рассказал URA.RU Родиков.

Как уточнил разработчик, за счет большой площади поражения и системы самонаведения бойцу не требуется целиться при выстреле. Вес устройства составляет менее килограмма, а для приведения «Глухаря» в действие достаточно трех секунд. Кроме того, боеприпас можно установить и на дрон, используя в качестве истребителя БПЛА противника. 

Вес «Глухаря» составляет не более одного килограмма
Вес «Глухаря» составляет не более одного килограмма
Фото:

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Разработчик из Челябинска Александр Родиков создал боеприпас «Глухарь», гарантирующий стопроцентную защиту от вражеских дронов. Как URA.RU сообщил Родиков, система уничтожает беспилотники на дистанции до 50 метров. «Для каждого бойца он легкий в ношении и использовании: не требует сборки, настройки и имеет большую площадь поражения. Это индивидуальный носимый боеприпас гарантированного поражения низкоскоростных целей на дистанции до 50 метров», — рассказал URA.RU Родиков. Как уточнил разработчик, за счет большой площади поражения и системы самонаведения бойцу не требуется целиться при выстреле. Вес устройства составляет менее килограмма, а для приведения «Глухаря» в действие достаточно трех секунд. Кроме того, боеприпас можно установить и на дрон, используя в качестве истребителя БПЛА противника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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