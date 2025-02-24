24 февраля 2025

Суд не стал банкротить бывших собственников ЧЭМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
На банкротстве компании «Эталон» Антиповых настаивала ФНС Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по банкротству компании «Эталон», владевшей активами национализированной группы ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова.

«Прекратить производство по делу», — говорится в сообщении. Полный текст решения еще не опубликован. С иском по требованию банкротства выступила налоговая инспекция. Поводом для этого стала задолженность в размере всего: 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек.

В активы «Эталона» входили Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов, АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по банкротству компании «Эталон», владевшей активами национализированной группы ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова. «Прекратить производство по делу», — говорится в сообщении. Полный текст решения еще не опубликован. С иском по требованию банкротства выступила налоговая инспекция. Поводом для этого стала задолженность в размере всего: 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек. В активы «Эталона» входили Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов, АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...