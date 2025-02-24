Суд не стал банкротить бывших собственников ЧЭМК

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по банкротству компании «Эталон», владевшей активами национализированной группы ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова.
«Прекратить производство по делу», — говорится в сообщении. Полный текст решения еще не опубликован. С иском по требованию банкротства выступила налоговая инспекция. Поводом для этого стала задолженность в размере всего: 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек.
В активы «Эталона» входили Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов, АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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