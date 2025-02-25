Челябинские города и районы бесплатно получат бесхозные земли

Муниципалитеты Челябинской области бесплатно получат невостребованные земельные участки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, на межевание правительство направит 11 млн рублей.
«Невостребованные участки сельхозназначения отойдут в собственность муниципалитетов. На межевание таких участков и проведение кадастровых работ в 2025 году планируется направить 11 млн рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов», — заявили URA.RU в минсельхозе.
Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин обратился к главам городов и районов с просьбой приступить и продолжить инвентаризацию земель. Он просил поторопиться, поскольку не исключено, что в 2026 году работу придется вести за собственный счет. Предпринятые усилия позволят максимально использовать наделы и поддержать местных аграриев. Финансирование выделено по линии госпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области".
До 2025 года действовал более сложный порядок. Муниципалитеты могли принять только земли, собственность на которые не была разграничена. Невостребованную землю приходилось изымать через суд. Теперь судебную инстанцию можно миновать.
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