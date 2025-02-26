Сбербанк выставил на торги в Челябинске принадлежащие ему офисы в здании, расположенном в ЖК «Западный луч». Общая площадь помещения составляет 308 квадратных метров. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.
«В Челябинске рeализуется на тoргaх нежилое офисное здание 308,4 квадратных метров, pacполoженноe на первом этaже тoрговогo кoмплекcа. Адрес имущества: улица Труда, дом 160, помещение 24/1. Собственник ПАО Сбербанк. Начальная стоимость объекта составляет 29 млн 768 тыс. рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».
Согласно технической документации объекта, офисное помещение построено в 2018 году. В данный момент оно пустует и требует ремонта. «Западный луч» — это динамично развивающийся микрорайон недалеко от зоопарка и ТК «Родник», расположенный на пересечении улиц Труда и Энгельса, между сосновым бором и рекой Миасс.
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