26 февраля 2025

Сбер продает офис в элитном челябинском ЖК «Западный луч». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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За недвижимость банк просит около 30 млн рублей
За недвижимость банк просит около 30 млн рублей Фото:

Сбербанк выставил на торги в Челябинске принадлежащие ему офисы в здании, расположенном в ЖК «Западный луч». Общая площадь помещения составляет 308 квадратных метров. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений.

«В Челябинске рeализуется на тoргaх нежилое офисное здание 308,4 квадратных метров, pacполoженноe на первом этaже тoрговогo кoмплекcа. Адрес имущества: улица Труда, дом 160, помещение 24/1. Собственник ПАО Сбербанк. Начальная стоимость объекта составляет 29 млн 768 тыс. рублей»,  — следует из объявления на сайте «Авито».

Согласно технической документации объекта, офисное помещение построено в 2018 году. В данный момент оно пустует и требует ремонта. «Западный луч» — это динамично развивающийся микрорайон недалеко от зоопарка и ТК «Родник», расположенный на пересечении улиц Труда и Энгельса, между сосновым бором и рекой Миасс.

Первый этаж здания реализуется на торгах
Первый этаж здания реализуется на торгах
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Сбербанк выставил на торги в Челябинске принадлежащие ему офисы в здании, расположенном в ЖК «Западный луч». Общая площадь помещения составляет 308 квадратных метров. Соответствующее предложение появилось на интернет-площадке объявлений. «В Челябинске рeализуется на тoргaх нежилое офисное здание 308,4 квадратных метров, pacполoженноe на первом этaже тoрговогo кoмплекcа. Адрес имущества: улица Труда, дом 160, помещение 24/1. Собственник ПАО Сбербанк. Начальная стоимость объекта составляет 29 млн 768 тыс. рублей»,  — следует из объявления на сайте «Авито». Согласно технической документации объекта, офисное помещение построено в 2018 году. В данный момент оно пустует и требует ремонта. «Западный луч» — это динамично развивающийся микрорайон недалеко от зоопарка и ТК «Родник», расположенный на пересечении улиц Труда и Энгельса, между сосновым бором и рекой Миасс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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