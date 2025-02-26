Во время проведения хоккейного матча в ледовом дворце в Чебаркуле молодой парень украл у врачей медицинский чемоданчик и скрылся с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Во время хоккейного матча в Ледовом дворце „Уральская звезда“ имени Валерия Харламова один из зрителей украл кейс с медикаментами и средствами для оказания экстренной помощи. Ущерб составил более семи тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Полицейские опросили свидетелей и установили предполагаемого похитителя. Он к этому времени уже покинул дворец спорта, но вскоре вернулся, чтобы досмотреть матч. Вором оказался 21-летния парень, который забрал чемодан для своих нужд. Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (Кража). Избрана мера наказания в виде обязательства о явке.
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