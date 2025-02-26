26 февраля 2025

Во время хоккейного матча в Чебаркуле у врачей украли медицинский чемоданчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемодан украли во время хоккейного матча (архивное фото)
Чемодан украли во время хоккейного матча (архивное фото) Фото:

Во время проведения хоккейного матча в ледовом дворце в Чебаркуле молодой парень украл у врачей медицинский чемоданчик и скрылся с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Во время хоккейного матча в Ледовом дворце „Уральская звезда“ имени Валерия Харламова один из зрителей украл кейс с медикаментами и средствами для оказания экстренной помощи. Ущерб составил более семи тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Полицейские опросили свидетелей и установили предполагаемого похитителя. Он к этому времени уже покинул дворец спорта, но вскоре вернулся, чтобы досмотреть матч. Вором оказался 21-летния парень, который забрал чемодан для своих нужд. Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (Кража). Избрана мера наказания в виде обязательства о явке.

Содержимое чемоданчика парню потребовалось для личных нужд
Содержимое чемоданчика парню потребовалось для личных нужд
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время проведения хоккейного матча в ледовом дворце в Чебаркуле молодой парень украл у врачей медицинский чемоданчик и скрылся с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Во время хоккейного матча в Ледовом дворце „Уральская звезда“ имени Валерия Харламова один из зрителей украл кейс с медикаментами и средствами для оказания экстренной помощи. Ущерб составил более семи тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Полицейские опросили свидетелей и установили предполагаемого похитителя. Он к этому времени уже покинул дворец спорта, но вскоре вернулся, чтобы досмотреть матч. Вором оказался 21-летния парень, который забрал чемодан для своих нужд. Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (Кража). Избрана мера наказания в виде обязательства о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...