В Пермском крае актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», опробовал новый вид спорта — снежный каякинг. Спуститься на каяке по горнолыжному склону ему пришлось для нового фильма «Иван Семенов. Полный каяк!», который снимают в Прикамье.
«Это был мой первый опыт снежного каякинга! Круто и одновременно ответственно, что он случился сразу в кадре. До этого я только плавал на каяках, но после наших съемок, думаю, к такому необычному зимнему виду спорта вернусь еще не раз. Я очень люблю горнолыжные склоны, поэтому съемки на пермских базах произвели на меня яркое впечатление: снегоходы, ватрушки, каяки — атмосфера настоящей зимы. И морозы соответствующие», — поделился Кемстач. Его слова в Telegram приводит Пермская кинокомиссия.
Съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!» начались 1 февраля и проходили в Перми и окрестностях. Например, на заводе в Краснокамске. Сейчас они завершены. Релиз картины намечен на 2025 год.
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