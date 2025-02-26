26 февраля 2025

Звезду сериала «Слово Пацана» в Пермском крае спустили с горы. Фото

Леон Кемстач на съемках в Пермском крае опробовал снежный каякинг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный склон покоряли на каяках
Горнолыжный склон покоряли на каяках Фото:

В Пермском крае актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», опробовал новый вид спорта — снежный каякинг. Спуститься на каяке по горнолыжному склону ему пришлось для нового фильма «Иван Семенов. Полный каяк!», который снимают в Прикамье.

«Это был мой первый опыт снежного каякинга! Круто и одновременно ответственно, что он случился сразу в кадре. До этого я только плавал на каяках, но после наших съемок, думаю, к такому необычному зимнему виду спорта вернусь еще не раз. Я очень люблю горнолыжные склоны, поэтому съемки на пермских базах произвели на меня яркое впечатление: снегоходы, ватрушки, каяки — атмосфера настоящей зимы. И морозы соответствующие», — поделился Кемстач. Его слова в Telegram приводит Пермская кинокомиссия.

Съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!» начались 1 февраля и проходили в Перми и окрестностях. Например, на заводе в Краснокамске. Сейчас они завершены. Релиз картины намечен на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», опробовал новый вид спорта — снежный каякинг. Спуститься на каяке по горнолыжному склону ему пришлось для нового фильма «Иван Семенов. Полный каяк!», который снимают в Прикамье. «Это был мой первый опыт снежного каякинга! Круто и одновременно ответственно, что он случился сразу в кадре. До этого я только плавал на каяках, но после наших съемок, думаю, к такому необычному зимнему виду спорта вернусь еще не раз. Я очень люблю горнолыжные склоны, поэтому съемки на пермских базах произвели на меня яркое впечатление: снегоходы, ватрушки, каяки — атмосфера настоящей зимы. И морозы соответствующие», — поделился Кемстач. Его слова в Telegram приводит Пермская кинокомиссия. Съемки фильма «Иван Семенов. Полный каяк!» начались 1 февраля и проходили в Перми и окрестностях. Например, на заводе в Краснокамске. Сейчас они завершены. Релиз картины намечен на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...