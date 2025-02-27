Екатеринбуржцы начали гадить в парке, который ремонтируют за 180 миллионов. Фото

В екатеринбургском парке «Уралмаш» вандалы испортили детскую горку
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Реконструкция в Летнем парке на Уралмаше. Екатеринбург, снег, детская площадка, летний парк уралмаш
Подрядчики стараются сделать парк красивым и современным Фото:

В екатеринбургский парк «Уралмаш», реконструкция которого находится в полном разгаре, наведались вандалы и испортили детскую горку. О неприятном инциденте рассказал читатель URA.RU и поделился фото.

«В парке гуляла мама с ребенком, он забрался в горку закрытого типа и скатился. Вылез из нее весь перепачканный дерьмом! Оказалось, что кто-то — причем очевидно, что человек, — нагадил прямо внутри горки», — возмутился читатель.

Детскую горку неизвестный вандал использовал не по назначению
Детскую горку неизвестный вандал использовал не по назначению
Фото:

По его словам, мать мальчика пожаловалась кому-то из представителей подрядчика или кураторов парка (за него отвечает ЦПКиО им. Маяковского). Те отреагировали, и горку помыли. «Такой красивый парк нам делают, и вот как им начали пользоваться. Как для таких людей стараться?» — посетовал читатель.

Горку уже отмыли
Горку уже отмыли
Фото:

Благоустройство «Уралмаша» началось в прошлом году. На эти цели планируют выделить из бюджета более 180 млн рублей. Работы идут полным ходом, первую часть сдали в ноябре 2024-го. По окончании реконструкции в парке появятся современные аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. Как преобразуют территорию — в галерее ниже.

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В екатеринбургский парк «Уралмаш», реконструкция которого находится в полном разгаре, наведались вандалы и испортили детскую горку. О неприятном инциденте рассказал читатель URA.RU и поделился фото. «В парке гуляла мама с ребенком, он забрался в горку закрытого типа и скатился. Вылез из нее весь перепачканный дерьмом! Оказалось, что кто-то — причем очевидно, что человек, — нагадил прямо внутри горки», — возмутился читатель. По его словам, мать мальчика пожаловалась кому-то из представителей подрядчика или кураторов парка (за него отвечает ЦПКиО им. Маяковского). Те отреагировали, и горку помыли. «Такой красивый парк нам делают, и вот как им начали пользоваться. Как для таких людей стараться?» — посетовал читатель. Благоустройство «Уралмаша» началось в прошлом году. На эти цели планируют выделить из бюджета более 180 млн рублей. Работы идут полным ходом, первую часть сдали в ноябре 2024-го. По окончании реконструкции в парке появятся современные аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. Как преобразуют территорию — в галерее ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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