В екатеринбургский парк «Уралмаш», реконструкция которого находится в полном разгаре, наведались вандалы и испортили детскую горку. О неприятном инциденте рассказал читатель URA.RU и поделился фото.
«В парке гуляла мама с ребенком, он забрался в горку закрытого типа и скатился. Вылез из нее весь перепачканный дерьмом! Оказалось, что кто-то — причем очевидно, что человек, — нагадил прямо внутри горки», — возмутился читатель.
По его словам, мать мальчика пожаловалась кому-то из представителей подрядчика или кураторов парка (за него отвечает ЦПКиО им. Маяковского). Те отреагировали, и горку помыли. «Такой красивый парк нам делают, и вот как им начали пользоваться. Как для таких людей стараться?» — посетовал читатель.
Благоустройство «Уралмаша» началось в прошлом году. На эти цели планируют выделить из бюджета более 180 млн рублей. Работы идут полным ходом, первую часть сдали в ноябре 2024-го. По окончании реконструкции в парке появятся современные аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. Как преобразуют территорию — в галерее ниже.
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