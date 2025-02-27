Озвучено, когда пустят екатеринбуржцев в огромные термы на месте многострадального ТЦ

Первую очередь терм в екатеринбургском ТЦ «Комсомолл» откроют в 2025-м
© Служба новостей «URA.RU»
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В Badenland будет огромный термальный бассейн
В Badenland будет огромный термальный бассейн Фото:

Первую очередь огромного термального комплекса Badenland, который возводят на базе многострадального ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге, откроют в 2025 году. Об этом рассказал управляющий «Комсомолла» Роман Звиринский 27 февраля на «Дне арендатора», передает корреспондент URA.RU.

«Подобные вещи в мире существуют в единичных экземплярах, когда делают огромные аквамоллы площадью 20-30 тысяч квадратных метров. В этом году мы запускаем первую очередь нашего Badenland: термального бассейна, ресторанов, SPA-зон, термальных зон. И это уже будет порядка 12-13 тыс. кв. метров. А весь первый этаж (25-30 тыс. кв. м.) мы планируем занять под термы и водные развлечения», — сказал Звиринский.

Торговый центр «Комсомолл» построили в 2009 году. Проблемы там начались в 2014–2015 годах, когда ГИБДД нашла нарушения в том, как сделан въезд на территорию, и закрыла его, оставив объект без нормального трафика. В 2018 году ТЦ купил «Альфа-Банк», а после несколько раз пытался избавиться от него.

Компания Baden Family выкупила «Комсомолл» в прошлом году. Вот рендеры, опубликованные в тот момент.

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Первую очередь огромного термального комплекса Badenland, который возводят на базе многострадального ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге, откроют в 2025 году. Об этом рассказал управляющий «Комсомолла» Роман Звиринский 27 февраля на «Дне арендатора», передает корреспондент URA.RU. «Подобные вещи в мире существуют в единичных экземплярах, когда делают огромные аквамоллы площадью 20-30 тысяч квадратных метров. В этом году мы запускаем первую очередь нашего Badenland: термального бассейна, ресторанов, SPA-зон, термальных зон. И это уже будет порядка 12-13 тыс. кв. метров. А весь первый этаж (25-30 тыс. кв. м.) мы планируем занять под термы и водные развлечения», — сказал Звиринский. Торговый центр «Комсомолл» построили в 2009 году. Проблемы там начались в 2014–2015 годах, когда ГИБДД нашла нарушения в том, как сделан въезд на территорию, и закрыла его, оставив объект без нормального трафика. В 2018 году ТЦ купил «Альфа-Банк», а после несколько раз пытался избавиться от него. Компания Baden Family выкупила «Комсомолл» в прошлом году. Вот рендеры, опубликованные в тот момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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