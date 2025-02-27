27 февраля 2025

В Челябинске отклонили 25 заявок мигрантов на проживание в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Двум мигрантам выдали разрешение на проживание в РФ
Двум мигрантам выдали разрешение на проживание в РФ Фото:

В Челябинске комиссия по распределению квоты на временное проживание мигрантов в РФ отклонила 25 из 27 поступивших заявок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области состоялось заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Комиссией рассмотрено 27 заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства. В итоге принято решение о выделении двух квот», — сообщили в пресс-службе главка.

В январе комиссия рассмотрела 13 аналогичных заявок. Тогда мигрантам не было выдано ни одного разрешения на проживание в РФ.

Всего для Челябинской области на 2025 год установлено 25 квот для проживания мигрантов. Таким образом, не распределенными остаются 23 квоты.

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В Челябинске комиссия по распределению квоты на временное проживание мигрантов в РФ отклонила 25 из 27 поступивших заявок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области состоялось заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Комиссией рассмотрено 27 заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства. В итоге принято решение о выделении двух квот», — сообщили в пресс-службе главка. В январе комиссия рассмотрела 13 аналогичных заявок. Тогда мигрантам не было выдано ни одного разрешения на проживание в РФ. Всего для Челябинской области на 2025 год установлено 25 квот для проживания мигрантов. Таким образом, не распределенными остаются 23 квоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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