В Челябинске отклонили 25 заявок мигрантов на проживание в России

В Челябинске комиссия по распределению квоты на временное проживание мигрантов в РФ отклонила 25 из 27 поступивших заявок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области состоялось заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Комиссией рассмотрено 27 заявок-анкет о выделении квоты от иностранных граждан и лиц без гражданства. В итоге принято решение о выделении двух квот», — сообщили в пресс-службе главка.
В январе комиссия рассмотрела 13 аналогичных заявок. Тогда мигрантам не было выдано ни одного разрешения на проживание в РФ.
Всего для Челябинской области на 2025 год установлено 25 квот для проживания мигрантов. Таким образом, не распределенными остаются 23 квоты.
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