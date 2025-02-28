Более 5,7 гектара земли выделено в феврале под застройку в Челябинской области

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В Челябинской области выявлено 5 137 участков под строительство частных домов
В Челябинской области выявлено 5 137 участков под строительство частных домов Фото:

В Челябинской области по состоянию на 1 февраля 2025 года под застройку выделено более 5,7 гектара земли. Из них 5137 участков — под строительство частных домов и 464 — под многоквартирные дома. Больше всего свободных земель оказалось в Челябинске, Копейске и Южноуральске, в Сосновском и Красноармейском районах — отчитался Росреестр.

«В феврале выявлено более 5,6 тысяч земельных участков и территорий общей площадью 5,7 гектара, которые можно использовать для жилищного строительства. Наибольшее число земельных участков и территорий — в Челябинске, Копейске и Верхнеуральске, а также в Сосновском и Красноармейском районах. Лидерами по площади стали Сосновский, Красноармейский, Агаповский, Аргаяшский районы и Челябинский городской округ», — сообщили в Росреестре.

В Челябинской области продолжается формирование банка земли для жилищного строительства. Проектом «Земля для стройки» Росреестр занимается с 2021 года. Это помогает выявлять и вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки, подходящие для строительства частных и многоквартирных домов.

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В Челябинской области по состоянию на 1 февраля 2025 года под застройку выделено более 5,7 гектара земли. Из них 5137 участков — под строительство частных домов и 464 — под многоквартирные дома. Больше всего свободных земель оказалось в Челябинске, Копейске и Южноуральске, в Сосновском и Красноармейском районах — отчитался Росреестр. «В феврале выявлено более 5,6 тысяч земельных участков и территорий общей площадью 5,7 гектара, которые можно использовать для жилищного строительства. Наибольшее число земельных участков и территорий — в Челябинске, Копейске и Верхнеуральске, а также в Сосновском и Красноармейском районах. Лидерами по площади стали Сосновский, Красноармейский, Агаповский, Аргаяшский районы и Челябинский городской округ», — сообщили в Росреестре. В Челябинской области продолжается формирование банка земли для жилищного строительства. Проектом «Земля для стройки» Росреестр занимается с 2021 года. Это помогает выявлять и вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки, подходящие для строительства частных и многоквартирных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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