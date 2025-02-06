06 февраля 2025

Бригада санавиации спасла жизнь жительнице ХМАО, эвакуировав ее с родовых угодий

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшерам пришлось задействовать вертолет, чтобы добраться до пострадавшей
Фельдшерам пришлось задействовать вертолет, чтобы добраться до пострадавшей Фото:

В ХМАО фельдшеры Центра медицины катастроф на вертолете эвакуировали 62-летнюю женщину с родовых угодий, которая повредила спину. Об этом сообщает telegram-канал «Минздрав России».

«В единую диспетчерскую службу Центра медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступил экстренный вызов. В отдаленных местах проживания коренных жителей региона 62-летняя женщина травмировала спину», — сообщает telegram-канал.

Фельдшерская бригада не сразу определила, где именно находится пострадавшая. Нашли ее благодаря сыну, который обозначил вертолету место посадки размахивая курткой на открытом пространстве. Женщина была доставлена в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи оказали ей помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

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В ХМАО фельдшеры Центра медицины катастроф на вертолете эвакуировали 62-летнюю женщину с родовых угодий, которая повредила спину. Об этом сообщает telegram-канал «Минздрав России». «В единую диспетчерскую службу Центра медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступил экстренный вызов. В отдаленных местах проживания коренных жителей региона 62-летняя женщина травмировала спину», — сообщает telegram-канал. Фельдшерская бригада не сразу определила, где именно находится пострадавшая. Нашли ее благодаря сыну, который обозначил вертолету место посадки размахивая курткой на открытом пространстве. Женщина была доставлена в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи оказали ей помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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