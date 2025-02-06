Бригада санавиации спасла жизнь жительнице ХМАО, эвакуировав ее с родовых угодий

В ХМАО фельдшеры Центра медицины катастроф на вертолете эвакуировали 62-летнюю женщину с родовых угодий, которая повредила спину. Об этом сообщает telegram-канал «Минздрав России».
«В единую диспетчерскую службу Центра медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа — Югры поступил экстренный вызов. В отдаленных местах проживания коренных жителей региона 62-летняя женщина травмировала спину», — сообщает telegram-канал.
Фельдшерская бригада не сразу определила, где именно находится пострадавшая. Нашли ее благодаря сыну, который обозначил вертолету место посадки размахивая курткой на открытом пространстве. Женщина была доставлена в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи оказали ей помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.
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