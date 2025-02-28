В Подмосковье женщина отсудила алименты благодаря снимкам в соцсетях

В Подмосковье женщина добилась увеличения алиментов для своей дочери, используя в качестве доказательства фотографии из соцсетей. На них ее бывший супруг демонстрировал роскошный образ жизни со своей новой женой. Об этом сообщила адвокат женщины Алина Селиханова.
«Моя клиентка подала на увеличение размера алиментов в связи с изменившимся материальным положением супруга <...> Мы нотариально заверили все фотографии его новой пассии и представили суду <...> И на ее страницах она прямо всячески транслировала их роскошную жизнь, то есть подписывала посты в том духе, что ее муж богат, он ее всем обеспечивает», — отметила Алина Селиханова, ее слова передает «Коммерсант».
При этом мужчина утверждал, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать алименты. Его защита заявляла, что богатая жизнь бывшего мужа истицы — ее домысел. Однако после предоставления нотариально заверенных фотографий сторона ответчика была вынуждена подтверждать, что все предметы роскоши приобретены на деньги жены. Этого они сделать не смогли.
При этом с мая 2025 года вступит в силу закон создании реестра должников по алиментам. По нему работодатели будут обязаны проверять сотрудников на наличие таких задолженностей и в случае обнаружения таковой удерживать часть его зарплаты для выплаты алиментов.
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