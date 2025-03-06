ВСУ начали контрнаступление на Торецк: карта СВО 6 марта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы к Торецку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается вести контрнаступательные операции в регионе. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
Более десяти украинских военнослужащих были взяты в плен морскими пехотинцами группировки ВС РФ «Север» в районе Суджи Курской области. Об этом сообщили бойцы фронта.
Операция по захвату пленных стала результатом успешного тактического продвижения российских сил. К ВС РФ попали 11 украинских солдат, передает Life. По словам представителей группировки, успешное продвижение в лесном массиве позволило не только захватить пленных, но и укрепить позиции российских войск в данном регионе.
Купянское направление
Российские военные за последние несколько дней продвинулись в Харьковской области на территории трех населенных пунктов под Купянском. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на нескольких участках фронта удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра. ВС РФ значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма.
Донецкое направление
ВСУ наращивают присутствие у Северска
Вооруженные силы Украины увеличили свое присутствие в городе Северск в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные агентурных источников.
По его словам, украинские военные не только увеличили численность своих сил в Северске, но и используют гражданские объекты для размещения вооружения, что может увеличить риски для мирного населения. Как уточнил Марочко, ВСУ поставили РСЗО около здания детского сада.
ВСУ стянули резервы в Торецк
В Торецке (Дзержинске) идут интенсивные боевые действия, ВСУ ведут контрнаступательные операции и стягивают резервы, сообщил telegram-канала «Два майора». Пригороды населенного пункта до сих пор остаются зоной активных боевых действий.
Запорожское направление
Воздушно-космические силы России осуществили бомбардировку по позициям подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Для нанесения удара военные использовали авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Атака велась по целям в населенных пунктах Омельник и Егоровка.
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