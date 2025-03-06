ВСУ начали контрнаступление на Торецк: карта СВО 6 марта

Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском
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ВСУ стягивают военных к Торецку
ВСУ стягивают военных к Торецку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы к Торецку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается вести контрнаступательные операции в регионе. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курское направление

Более десяти украинских военнослужащих были взяты в плен морскими пехотинцами группировки ВС РФ «Север» в районе Суджи Курской области. Об этом сообщили бойцы фронта.

Операция по захвату пленных стала результатом успешного тактического продвижения российских сил. К ВС РФ попали 11 украинских солдат, передает Life. По словам представителей группировки, успешное продвижение в лесном массиве позволило не только захватить пленных, но и укрепить позиции российских войск в данном регионе.

Купянское направление

Российские военные за последние несколько дней продвинулись в Харьковской области на территории трех населенных пунктов под Купянском. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на нескольких участках фронта удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра. ВС РФ значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма.

Донецкое направление

ВСУ наращивают присутствие у Северска

Вооруженные силы Украины увеличили свое присутствие в городе Северск в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные агентурных источников.

По его словам, украинские военные не только увеличили численность своих сил в Северске, но и используют гражданские объекты для размещения вооружения, что может увеличить риски для мирного населения. Как уточнил Марочко, ВСУ поставили РСЗО около здания детского сада.

ВСУ стянули резервы в Торецк

В Торецке (Дзержинске) идут интенсивные боевые действия, ВСУ ведут контрнаступательные операции и стягивают резервы, сообщил telegram-канала «Два майора». Пригороды населенного пункта до сих пор остаются зоной активных боевых действий.

Запорожское направление

Воздушно-космические силы России осуществили бомбардировку по позициям подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Для нанесения удара военные использовали авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Атака велась по целям в населенных пунктах Омельник и Егоровка.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы к Торецку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник пытается вести контрнаступательные операции в регионе. Ход военных действий и положение на фронте — в материале URA.RU. Курское направление Более десяти украинских военнослужащих были взяты в плен морскими пехотинцами группировки ВС РФ «Север» в районе Суджи Курской области. Об этом сообщили бойцы фронта. Операция по захвату пленных стала результатом успешного тактического продвижения российских сил. К ВС РФ попали 11 украинских солдат, передает Life. По словам представителей группировки, успешное продвижение в лесном массиве позволило не только захватить пленных, но и укрепить позиции российских войск в данном регионе. Купянское направление Российские военные за последние несколько дней продвинулись в Харьковской области на территории трех населенных пунктов под Купянском. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на нескольких участках фронта удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра. ВС РФ значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма. Донецкое направление ВСУ наращивают присутствие у Северска Вооруженные силы Украины увеличили свое присутствие в городе Северск в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, опираясь на данные агентурных источников. По его словам, украинские военные не только увеличили численность своих сил в Северске, но и используют гражданские объекты для размещения вооружения, что может увеличить риски для мирного населения. Как уточнил Марочко, ВСУ поставили РСЗО около здания детского сада. ВСУ стянули резервы в Торецк В Торецке (Дзержинске) идут интенсивные боевые действия, ВСУ ведут контрнаступательные операции и стягивают резервы, сообщил telegram-канала «Два майора». Пригороды населенного пункта до сих пор остаются зоной активных боевых действий. Запорожское направление Воздушно-космические силы России осуществили бомбардировку по позициям подразделений территориальной обороны Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Для нанесения удара военные использовали авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Атака велась по целям в населенных пунктах Омельник и Егоровка.
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