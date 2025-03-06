Над Черным морем и Крымом сбили украинские беспилотники

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Над Черным морем уничтожили два дрона ВСУ
Над Черным морем уничтожили два дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, а также Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских дрона. <...> Один над акваторией Черного моря и еще один — над территорией Республики Крым», — отмечает военное ведомство в telegram-канале.

В США начали ограничивать военную поддержку Украины. В Белом доме обсуждают возможность приостановки передачи разведывательных данных Киеву. Отмечается, что в связи с этим может снизиться активность атак дронов ВСУ по РФ.

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Два украинских беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, а также Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских дрона. <...> Один над акваторией Черного моря и еще один — над территорией Республики Крым», — отмечает военное ведомство в telegram-канале. В США начали ограничивать военную поддержку Украины. В Белом доме обсуждают возможность приостановки передачи разведывательных данных Киеву. Отмечается, что в связи с этим может снизиться активность атак дронов ВСУ по РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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