Над Черным морем и Крымом сбили украинские беспилотники

Два украинских беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, а также Крымом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских дрона. <...> Один над акваторией Черного моря и еще один — над территорией Республики Крым», — отмечает военное ведомство в telegram-канале.
В США начали ограничивать военную поддержку Украины. В Белом доме обсуждают возможность приостановки передачи разведывательных данных Киеву. Отмечается, что в связи с этим может снизиться активность атак дронов ВСУ по РФ.
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