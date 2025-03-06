Медведев объяснил, какие мигранты имеют право зарабатывать деньги в России

Жить и зарабатывать в России имеют право только те мигранты, которые соблюдают законы страны и осуществляют свою трудовую деятельность легально. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы», — заявил Медведев. Свое мнение он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее Медведев заявил о необходимости выявления трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию и уклоняются от уплаты налогов. Он подчеркнул системный характер проблемы и предложил использовать международный опыт для легализации доходов мигрантов и их работодателей, передает RT.
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