Медведев объяснил, какие мигранты имеют право зарабатывать деньги в России

Медведев: получать доход в РФ имеют право мигранты, которые соблюдают законы
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Медведев заявил, что мигранты могут жить в России при условии соблюдения всех законов страны
Медведев заявил, что мигранты могут жить в России при условии соблюдения всех законов страны Фото:

Жить и зарабатывать в России имеют право только те мигранты, которые соблюдают законы страны и осуществляют свою трудовую деятельность легально. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы», — заявил Медведев. Свое мнение он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Медведев заявил о необходимости выявления трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию и уклоняются от уплаты налогов. Он подчеркнул системный характер проблемы и предложил использовать международный опыт для легализации доходов мигрантов и их работодателей, передает RT.

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Жить и зарабатывать в России имеют право только те мигранты, которые соблюдают законы страны и осуществляют свою трудовую деятельность легально. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы», — заявил Медведев. Свое мнение он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Медведев заявил о необходимости выявления трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию и уклоняются от уплаты налогов. Он подчеркнул системный характер проблемы и предложил использовать международный опыт для легализации доходов мигрантов и их работодателей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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