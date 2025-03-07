Синоптики дали прогноз погоды на 8 марта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8 марта ожидаются кратковременные снегопады
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Средняя температура составит -8 градусов
Средняя температура составит -8 градусов Фото:

В Екатеринбурге в международный женский день 8 Марта ожидаются кратковременные снегопады. Средняя температура составит -8 градусов, рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

Согласно прогнозу, в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь и гололедица. Скорость ветра будет варьироваться от одного до шести метров в секунду.

Ночью столбики термометров упадут до -11 градусов. Днем будет -5 градусов.

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В Екатеринбурге в международный женский день 8 Марта ожидаются кратковременные снегопады. Средняя температура составит -8 градусов, рассказали синоптики Уралгидрометцентра. Согласно прогнозу, в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь и гололедица. Скорость ветра будет варьироваться от одного до шести метров в секунду. Ночью столбики термометров упадут до -11 градусов. Днем будет -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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