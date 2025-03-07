Синоптики дали прогноз погоды на 8 марта в Екатеринбурге

Средняя температура составит -8 градусов
В Екатеринбурге в международный женский день 8 Марта ожидаются кратковременные снегопады. Средняя температура составит -8 градусов, рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
Согласно прогнозу, в городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь и гололедица. Скорость ветра будет варьироваться от одного до шести метров в секунду.
Ночью столбики термометров упадут до -11 градусов. Днем будет -5 градусов.
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