НАТО не обладает доказательствами, указывающими на причастность России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море, сообщают иностранные издания. За последние полтора года в этом регионе произошло несколько крупных инцидентов, связанных с повреждением кабелей, однако связать их с действиями РФ невозможно из-за отсутствия необходимых доказательств.
«Доказать саботаж сложно, и для этого требуются существенные доказательства или свидетельские показания, подтверждающие выводы», — пишет The Wall Street Journal. В ходе расследования прошлогоднего инцидента с танкером Eagle S финские спецназовцы предотвратили возможное повреждение еще одного кабеля. Несмотря на это, как отмечают чиновники из Финляндии и других стран, улик недостаточно для выдачи ордеров или обвинений в преднамеренном правонарушении.
Капитан судна Eagle S сообщил правоохранительным органам, что повреждение кабеля произошло по несчастному случаю. После освобождения судна 2 марта источники в WSJ утверждают, что не было обнаружено связей между инцидентом и действиями Кремля или какого-либо иностранного правительства. Тем не менее трое членов экипажа продолжают находиться под следствием и им запрещено покидать территорию Финляндии. Их деятельность рассматривается в контексте возможных нарушений экологического законодательства и таможенных правил.
В отношении сухогруза Yi Peng 3 западные разведслужбы выразили подозрения, что капитан действовал по указанию российских спецслужб. Однако проведенные Германией и другими европейскими странами при участии Китая расследования не подтвердили эти подозрения, отмечает WSJ. Источники, знакомые с расследованием, предполагают, что обрыв якоря не был случайностью и упоминают «грубую халатность» в качестве одной из возможных причин.
Китайские власти заявили, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией произошло случайно из-за якоря контейнеровоза Newnew Polar Bear. В свою очередь, Швеция не смогла подтвердить факт диверсии в случае с судном Vezhen.
В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear повредил кабеля и газопровода Balticconnector, соединяющих Финляндию и Эстонию. В ноябре 2024 года другой китайский грузовой корабль Yi Peng 3 нарушил целостность подводного кабеля связи C-Lion1. Спустя месяц финские власти задержали танкер под флагом Островов Кука, Eagle S, подозревая его в порче кабеля EstLink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей. В январе следующего года шведская прокуратура сообщила о задержании болгарского судна Vezhen, которое повредило кабеля между шведским островом Готланд и Вентспилсом в Латвии. После проведения необходимых процедур оба судна были освобождены.
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