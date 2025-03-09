В Нижневартовске (ХМАО) выставлено на продажу здание с якорным арендатором — ночным клубом. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Прoдaется двуxэтажное здание в прoмышленнoй части гoрoда, пеpвая линия. Учacтoк зeмли 7 cоток в собственноcти… Грaничит с 6 микpopайoнoм гoродa Нижневаpтовcка», — говорится в объявлении на «Авито». Объект более тысячи квадратных метров стоимостью 45 миллионов рублей имеет несколько отдельных входов, на первом этаж есть торговые залы, а второй арендует ночной клуб.
Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО активно распродают коммерческую недвижимость. Например, в Нижневартовске выставлено на продажу культовое здание бывшего «Дома книги», в Нефтеюганском районе продают НПЗ, а в Сургуте завод по производству лимонадов.
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