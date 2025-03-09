09 марта 2025
08 марта 2025

В Нижневартовске продают ТЦ с ночным клубом за 45 миллионов рублей

В Нижневартовске продают здание с ночным клубом
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание с ночным клубом продают в Нижневартовске
Здание с ночным клубом продают в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставлено на продажу здание с якорным арендатором — ночным клубом. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Прoдaется двуxэтажное здание в прoмышленнoй части гoрoда, пеpвая линия. Учacтoк зeмли 7 cоток в собственноcти… Грaничит с 6 микpopайoнoм гoродa Нижневаpтовcка», — говорится в объявлении на «Авито». Объект более тысячи квадратных метров стоимостью 45 миллионов рублей имеет несколько отдельных входов, на первом этаж есть торговые залы, а второй арендует ночной клуб.

Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО активно распродают коммерческую недвижимость. Например, в Нижневартовске выставлено на продажу культовое здание бывшего «Дома книги», в Нефтеюганском районе продают НПЗ, а в Сургуте завод по производству лимонадов.

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В Нижневартовске (ХМАО) выставлено на продажу здание с якорным арендатором — ночным клубом. Предложение появилось на популярном сайте объявлений. «Прoдaется двуxэтажное здание в прoмышленнoй части гoрoда, пеpвая линия. Учacтoк зeмли 7 cоток в собственноcти… Грaничит с 6 микpopайoнoм гoродa Нижневаpтовcка», — говорится в объявлении на «Авито». Объект более тысячи квадратных метров стоимостью 45 миллионов рублей имеет несколько отдельных входов, на первом этаж есть торговые залы, а второй арендует ночной клуб. Ранее URA.RU сообщало, что в городах ХМАО активно распродают коммерческую недвижимость. Например, в Нижневартовске выставлено на продажу культовое здание бывшего «Дома книги», в Нефтеюганском районе продают НПЗ, а в Сургуте завод по производству лимонадов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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