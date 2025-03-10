Многодетной семье Поповых из Артемовского, чье жилище сгорело прошлым летом, вручили сертификат на приобретение нового дома. Этот важный документ был передан семье лично губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и Умаром Кремлевым, президентом Международной ассоциации бокса и одновременно попечителем благотворительного фонда «Русский Крест». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
Летом прошлого года URA.RU рассказало историю семьи Поповых, которые 4 июля в результате пожара лишились всего своего имущества. Утром глава семейства заметил огонь, охвативший крышу дома, и вызвал пожарных. Несмотря на их усилия, дом сгорел дотла. Причиной пожара супруги считают аномальную жару, хотя дознаватели намекали на поджог. В огне сгорели документы, а также бизнес по производству мыла и косметики. Семья была вынуждена переехать в съемное жилье.
«Семья Поповых из Артемовского района воспитывает семерых детей, младшей дочке — восемь месяцев. Мать Анна Попова в прошлом году награждена знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ III степени. В июле 2024 года пожар полностью уничтожил двухэтажный дом, в котором проживала многодетная семья. Подарок от фонда — дом в селе Покровское — поможет Поповым продолжить воспитывать детей в комфортных условиях», — говорится в сообщении ДИПа.
Семья Леонтьевых из Волчанска, воспитывающая шестерых детей в возрасте от 7 до 20 лет, также стала обладателем жилищного сертификата. «Все мальчики занимаются боксом, имеют разряды, являются победителями различных соревнований. Мама Елена Леонтьева также награждена знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ III степени. В настоящее время многодетная семья проживает в двухкомнатной квартире, но с помощью сертификата на дом жилищные условия Леонтьевых будут улучшены», — отметили в пресс-службе губернатора.
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