На Урале многодетной семье, потерявшей кров в сильном пожаре, подарили новый дом

Евгений Куйвашев и Умар Кремлев вручили жилищные сертификаты Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Многодетной семье Поповых из Артемовского, чье жилище сгорело прошлым летом, вручили сертификат на приобретение нового дома. Этот важный документ был передан семье лично губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и Умаром Кремлевым, президентом Международной ассоциации бокса и одновременно попечителем благотворительного фонда «Русский Крест». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

Летом прошлого года URA.RU рассказало историю семьи Поповых, которые 4 июля в результате пожара лишились всего своего имущества. Утром глава семейства заметил огонь, охвативший крышу дома, и вызвал пожарных. Несмотря на их усилия, дом сгорел дотла. Причиной пожара супруги считают аномальную жару, хотя дознаватели намекали на поджог. В огне сгорели документы, а также бизнес по производству мыла и косметики. Семья была вынуждена переехать в съемное жилье.

«Семья Поповых из Артемовского района воспитывает семерых детей, младшей дочке — восемь месяцев. Мать Анна Попова в прошлом году награждена знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ III степени. В июле 2024 года пожар полностью уничтожил двухэтажный дом, в котором проживала многодетная семья. Подарок от фонда — дом в селе Покровское — поможет Поповым продолжить воспитывать детей в комфортных условиях», — говорится в сообщении ДИПа.

Семья Леонтьевых из Волчанска, воспитывающая шестерых детей в возрасте от 7 до 20 лет, также стала обладателем жилищного сертификата. «Все мальчики занимаются боксом, имеют разряды, являются победителями различных соревнований. Мама Елена Леонтьева также награждена знаком отличия Свердловской области „Материнская доблесть“ III степени. В настоящее время многодетная семья проживает в двухкомнатной квартире, но с помощью сертификата на дом жилищные условия Леонтьевых будут улучшены», — отметили в пресс-службе губернатора.