На Балтийском заводе в Петербурге прошли масштабные обыски

Утром 11 марта сотрудники правоохранительных органов провели масштабные обыски на территории Балтийского завода в Петербурге. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом о получении взяток должностными лицами предприятия. Об этом сообщила «Фонтанка».
«Правоохранительными органами во взаимодействии с Департаментом безопасности ОСК проводится плановая работа по пресечению противоправной деятельности на предприятиях корпорации. Мероприятия на Балтийском заводе являются частью этой работы», — рассказала Объединенная судостроительная корпорация «Фонтанке». В операции приняли участие сотрудники экономической полиции, регионального управления ФСБ, следственного комитета, при поддержке бойцов ОМОН «Бастион» Росгвардии.
Должностные лица малярного цеха №13 Балтийского завода систематически получали взятки от своих подчиненных. В деле фигурируют семь человек, среди которых начальник цеха, старший мастер, временно исполняющий обязанности старшего мастера и другие должностные лица. С 2020 года и по настоящее время руководители брали деньги за начисление сотрудникам завышенных выплат, премий и надбавок, в том числе за сверхурочную работу.
Оперативники провели 28 обысков не только на территории завода, но и по местам жительства подозреваемых, а также тех сотрудников, кто передавал им деньги. Были изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность. В настоящее время задержанные доставлены в ГСУ СК по Петербургу и Ленобласти, где дают показания. В ближайшее время следствие примет решение об избрании меры пресечения фигурантам дела.
Балтийский завод — одно из крупнейших и стратегически важных предприятий судостроительной отрасли России. С 2011 года он полностью принадлежит государственной Объединенной судостроительной корпорации. Основным направлением деятельности завода является строительство атомных надводных гражданских судов, включая атомные ледоколы. Предприятие играет важную роль в реализации ключевых инфраструктурных проектов страны, в том числе для освоения Арктики.
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