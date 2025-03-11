11 марта 2025

Сообщение о нападении на пермскую школу оказалось учебной тревогой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики и педагогический состав были заранее оповещены
Ученики и педагогический состав были заранее оповещены Фото:

В соцсетях распространилось видео, на котором через громкоговоритель сообщается о вооруженном нападении и просьбой забаррикадироваться в кабинетах. Все происходит в пермской школе № 122.

«Это учебная тревога. Все ученики и учителя были предупреждены», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.

11 марта URA.RU сообщало, что в Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа. Туда поступили анонимные сообщения о минировании. Позднее в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.

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В соцсетях распространилось видео, на котором через громкоговоритель сообщается о вооруженном нападении и просьбой забаррикадироваться в кабинетах. Все происходит в пермской школе № 122. «Это учебная тревога. Все ученики и учителя были предупреждены», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения. 11 марта URA.RU сообщало, что в Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа. Туда поступили анонимные сообщения о минировании. Позднее в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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