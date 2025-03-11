Сообщение о нападении на пермскую школу оказалось учебной тревогой

Ученики и педагогический состав были заранее оповещены
В соцсетях распространилось видео, на котором через громкоговоритель сообщается о вооруженном нападении и просьбой забаррикадироваться в кабинетах. Все происходит в пермской школе № 122.
«Это учебная тревога. Все ученики и учителя были предупреждены», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.
11 марта URA.RU сообщало, что в Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа. Туда поступили анонимные сообщения о минировании. Позднее в краевом минтербезе пояснили, что оперативные службы оповещены, проводятся проверки.
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