В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова назначен новый художественный руководитель — директор — Владимир Казаченко, ранее возглавлявший известный московский театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, Казаченко приступил к работе, а его знакомство с труппой театра уже состоялось.
«В театре драмы имени Наума Орлова назначен художественный руководитель. Трудовой договор с крупнейшим и старейшим театром региона подписал Владимир Казаченко, который в 2019 году был назначен руководителем гостеатра „Сатирикон“ имени Аркадия Райкина. Знакомство худрука с труппой театра уже состоялось», — сообщили в минкульте.
Приказ о назначении был подписан министром культуры региона Алексеем Бетехтиным 10 марта 2025 года. По данным URA.RU, это новая ставка в штатном расписании театра. Его директором остается Елена Петрова. На странице в соцсети Казаченко также поделился своими впечатлениями.
«Новый город. Новый, большой жизненный этап. Благодарю за доверие! Пусть все получится. С Богом!», — написал Казаченко на странице во «ВКонтакте».
Владимир Казаченко — уроженец Томска. Он закончил Томский госуниверситет. С 2011 года руководил томским ТЮЗом, член Союза театральных деятелей России. Он также прошел профессиональную переподготовку в престижных театральных школах: в Центре имени Мейерхольда «Школа театрального лидера» и Высшей школе деятелей сценического искусства «Школа Геннадия Дадамяна».
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