«Ласточки» между Ашой и Уфой будут курсировать ежедневно

13 марта 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пригородные скорые поезда №6422/6405 Дема — Аша (Челябинская область) — Уфа переводятся на ежедневное курсирование с 30 марта в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». «В период с 30 марта по 31 мая 2025 года вторая пара пригородных поездов №6422/6405 Дема — Аша — Уфа переводится на ежедневное курсирование в тестовом режиме. Решение о сохранении ежедневного обращения будет принято исходя из динамики пассажиропотока», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка». Решение о переводе поезда на ежедневный режим принято совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Новые маршруты поезда «Ласточка» между Ашой и Уфой запустили в декабре 2023 года. Поезд ранее курсировал по выходным и праздничным дням. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пригородные скорые поезда №6422/6405 Дема — Аша (Челябинская область) — Уфа переводятся на ежедневное курсирование с 30 марта в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». «В период с 30 марта по 31 мая 2025 года вторая пара пригородных поездов №6422/6405 Дема — Аша — Уфа переводится на ежедневное курсирование в тестовом режиме. Решение о сохранении ежедневного обращения будет принято исходя из динамики пассажиропотока», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка». Решение о переводе поезда на ежедневный режим принято совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Новые маршруты поезда «Ласточка» между Ашой и Уфой запустили в декабре 2023 года. Поезд ранее курсировал по выходным и праздничным дням.