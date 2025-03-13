«Ласточки» между Ашой и Уфой будут курсировать ежедневно

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Электропоезд «Ласточка». Курган, электричка, ласточка
Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка» Фото:

Пригородные скорые поезда №6422/6405 Дема — Аша (Челябинская область) — Уфа переводятся на ежедневное курсирование с 30 марта в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

«В период с 30 марта по 31 мая 2025 года вторая пара пригородных поездов №6422/6405 Дема — Аша — Уфа переводится на ежедневное курсирование в тестовом режиме. Решение о сохранении ежедневного обращения будет принято исходя из динамики пассажиропотока», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.

Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка». Решение о переводе поезда на ежедневный режим принято совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Новые маршруты поезда «Ласточка» между Ашой и Уфой запустили в декабре 2023 года. Поезд ранее курсировал по выходным и праздничным дням.

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Пригородные скорые поезда №6422/6405 Дема — Аша (Челябинская область) — Уфа переводятся на ежедневное курсирование с 30 марта в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». «В период с 30 марта по 31 мая 2025 года вторая пара пригородных поездов №6422/6405 Дема — Аша — Уфа переводится на ежедневное курсирование в тестовом режиме. Решение о сохранении ежедневного обращения будет принято исходя из динамики пассажиропотока», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка». Решение о переводе поезда на ежедневный режим принято совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Новые маршруты поезда «Ласточка» между Ашой и Уфой запустили в декабре 2023 года. Поезд ранее курсировал по выходным и праздничным дням.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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