«Ласточки» между Ашой и Уфой будут курсировать ежедневно

Пригородные скорые поезда №6422/6405 Дема — Аша (Челябинская область) — Уфа переводятся на ежедневное курсирование с 30 марта в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».
«В период с 30 марта по 31 мая 2025 года вторая пара пригородных поездов №6422/6405 Дема — Аша — Уфа переводится на ежедневное курсирование в тестовом режиме. Решение о сохранении ежедневного обращения будет принято исходя из динамики пассажиропотока», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале.
Маршрут будет обслуживать электропоезд «Ласточка». Решение о переводе поезда на ежедневный режим принято совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Новые маршруты поезда «Ласточка» между Ашой и Уфой запустили в декабре 2023 года. Поезд ранее курсировал по выходным и праздничным дням.
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