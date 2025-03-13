Челябинский губернатор Текслер назначил нового замминистра финансов

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Елены Лобановой заместителем министра финансов Челябинской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Лобанову Елену Витальевну заместителем министра финансов Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее Лобанова в региональном минфине занимала должность начальника управления финансирования социальной сферы. Ее основными задачами были обеспечение бюджетного процесса в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной политики.
Предшественник Лобановой Иван Родионов пошел на повышение. С 10 января он возглавил региональное министерство финансов. Родионов проработал в областном минфине 20 лет, из них 10 в должности замминистра. Курировал работу по формированию регионального бюджета, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов.
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