Челябинский губернатор Текслер назначил нового замминистра финансов

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Текслер подписал документ о назначении чиновника регионального минфина
Текслер подписал документ о назначении чиновника регионального минфина Фото:

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Елены Лобановой заместителем министра финансов Челябинской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Лобанову Елену Витальевну заместителем министра финансов Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Лобанова в региональном минфине занимала должность начальника управления финансирования социальной сферы. Ее основными задачами были обеспечение бюджетного процесса в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной политики.

Предшественник Лобановой Иван Родионов пошел на повышение. С 10 января он возглавил региональное министерство финансов. Родионов проработал в областном минфине 20 лет, из них 10 в должности замминистра. Курировал работу по формированию регионального бюджета, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов.

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Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Елены Лобановой заместителем министра финансов Челябинской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Лобанову Елену Витальевну заместителем министра финансов Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Лобанова в региональном минфине занимала должность начальника управления финансирования социальной сферы. Ее основными задачами были обеспечение бюджетного процесса в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной политики. Предшественник Лобановой Иван Родионов пошел на повышение. С 10 января он возглавил региональное министерство финансов. Родионов проработал в областном минфине 20 лет, из них 10 в должности замминистра. Курировал работу по формированию регионального бюджета, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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