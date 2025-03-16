Telegram сможет «замораживать» аккаунты

В Telegram появится новая функция «заморозки» аккаунтов пользователей, нарушивших правила мессенджера. Об этом сообщает канал Telegram Info.
Пользователи с «замороженными» аккаунтами смогут пользоваться мессенджером в режиме «чтения», к примеру, не смогут отправлять сообщения. Замороженные аккаунты также будут отмечены специальным статусом. По данным Telegram Info, такое нововведение может появится при следующем обновлении.
Обжаловать «заморозку» можно будет через SpamBot. Если пользователю не удастся добиться снятия ограничений, его аккаунт окончательно удалят.
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