16 марта 2025

В Челябинске начнут выдавать гранты на выпуск беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранты будут направлены на производство беспилотников
Гранты будут направлены на производство беспилотников Фото:

В Челябинске начнут выдавать гранты на производство беспилотников. Предоставление средств анонсировал 17 марта глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Поступило предложение сформировать нормативно-правовую базу, которая бы позволила стимулировать производство беспилотных летательных аппаратов. В этой связи планируется формирование системы грантов, которая бы поддерживала разработку инициатив и уже имеющиеся в Челябинске производства», — отметил Лошкин.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, уже стартовала экологическая акция по сбору пластиковых крышек и отработанных батареек. Из них будут делать беспилотники. А радиозавод «Полет» в Челябинске начнет обучать школьников созданию квадрокоптеров.

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В Челябинске начнут выдавать гранты на производство беспилотников. Предоставление средств анонсировал 17 марта глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Поступило предложение сформировать нормативно-правовую базу, которая бы позволила стимулировать производство беспилотных летательных аппаратов. В этой связи планируется формирование системы грантов, которая бы поддерживала разработку инициатив и уже имеющиеся в Челябинске производства», — отметил Лошкин. В Копейске, городе-спутнике Челябинска, уже стартовала экологическая акция по сбору пластиковых крышек и отработанных батареек. Из них будут делать беспилотники. А радиозавод «Полет» в Челябинске начнет обучать школьников созданию квадрокоптеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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