В Челябинске начнут выдавать гранты на выпуск беспилотников

В Челябинске начнут выдавать гранты на производство беспилотников. Предоставление средств анонсировал 17 марта глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Поступило предложение сформировать нормативно-правовую базу, которая бы позволила стимулировать производство беспилотных летательных аппаратов. В этой связи планируется формирование системы грантов, которая бы поддерживала разработку инициатив и уже имеющиеся в Челябинске производства», — отметил Лошкин.
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, уже стартовала экологическая акция по сбору пластиковых крышек и отработанных батареек. Из них будут делать беспилотники. А радиозавод «Полет» в Челябинске начнет обучать школьников созданию квадрокоптеров.
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