Акции Ашинского метзавода последний день можно продать на бирже

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Торги акциями Ашинского метзавода на Мосбирже завершатся 17 марта
Торги акциями Ашинского метзавода на Мосбирже завершатся 17 марта Фото:

На Мосбирже акции Ашинского метзавода (Челябинская область) 17 марта можно продать последний день. Как следует из сообщения гендиректора Константина Бакина, продать ценную бумагу можно за 71 рубль.

«Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: 30 января. Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг: 17 марта», — определено в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Требование о выкупе акций направило московское АО «Урал-ВК». В настоящее время компания владеет пакетом в 95,0215% акций. Об увеличении доли стало известно в ноябре. Осенью предприятие после 20 лет простоя в выплатах заплатило 77 рублей дивидендов на акцию. После сообщений об этом стоимость ценных бумаг пошла вверх, поднявшись до 185,6 рубля. Те, кто приобрел их на пике, части инвестиций лишился. На момент выхода информации котировки находились на уровне 68,05 рубля за бумагу.

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На Мосбирже акции Ашинского метзавода (Челябинская область) 17 марта можно продать последний день. Как следует из сообщения гендиректора Константина Бакина, продать ценную бумагу можно за 71 рубль. «Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: 30 января. Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг: 17 марта», — определено в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Требование о выкупе акций направило московское АО «Урал-ВК». В настоящее время компания владеет пакетом в 95,0215% акций. Об увеличении доли стало известно в ноябре. Осенью предприятие после 20 лет простоя в выплатах заплатило 77 рублей дивидендов на акцию. После сообщений об этом стоимость ценных бумаг пошла вверх, поднявшись до 185,6 рубля. Те, кто приобрел их на пике, части инвестиций лишился. На момент выхода информации котировки находились на уровне 68,05 рубля за бумагу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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