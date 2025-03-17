Число студентов в педагогическом вузе Челябинска сократилось на четверть за год

Количество студентов, обучающихся очно в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) в Челябинске, за последний год сократилось на четверть. Студенты-заочники же не дают ощутимого притока педагогических кадров в школы, заявил ректор вуза Александр Кузнецов.
«У нас, к сожалению, за последние пять-шесть лет существенно уменьшилось количество обучающихся в вузе, что, конечно, печалит. <…> Если цифра по заочникам в последний год достаточно стабильная, колледж подрастал за последние пять-шесть лет, то очный контингент сократился практически на четверть, к сожалению», — сообщил Кузнецов в интервью сайту «74.ру».
Но студенты-заочники не дадут ощутимого притока педагогических кадров в школы. И причина лежит на поверхности — на заочном отделении, чаще всего, учатся уже определившиеся с местом работы и профессией. Образование им нужно для карьерного роста или повышения статуса, говорит Кузнецов.
Один из способов решения проблемы — реформа, которую начали в ЮУрГГПУ. Она включает в себя объединение факультетов: естественно-технологический с математическим, факультет психологии — с высшей школой физической культуры и спорта. Но предполагает и сокращение штата сотрудников, в том числе деканов.
«Первая главная задача реформы — это увеличение количества студентов. Не будет студентов, не будет учебного заведения. Индикатив поставлен: плюс 500 человек к 2030 году», — добавил Кузнецов.
Студенты объединенного Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) ранее высказались по поводу желания исполняющего обязанности ректора Юрия Биктуганова заставить отрабатывать обучение по целевой системе. Некоторые из опрошенных поддерживают идею, а другие опасаются, что во время обучения можно охладеть к выбранной профессии, сообщили URA.RU несколько студентов на условиях анонимности.
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