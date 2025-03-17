Глава комитета Госдумы Лантратова объявила о новациях в его работе

Заседания парламентского комитета по гражданскому обществу стали открытыми

18 марта 2025 в 09:56 Размер текста - 17 +

Возглавив парламентский комитет по развитию гражданского общества, Яна Лантратова сделала открытыми его заседания Фото: пресс-служба Госдумы РФ При Комитете Госдумы по развитию гражданского общества появится Экспертный совет, а все его заседания станут открытыми. Об этом заявила челябинский депутат Яна Лантратова, комментируя первое заседание под своим председательством. Новость по теме Челябинский депутат Лантратова стала председателем комитета Госдумы «Это, безусловно, знаковое событие. Создание Экспертного совета — важнейший шаг к повышению эффективности нашей работы и укреплению взаимодействия с гражданским обществом. Привлечение ведущих специалистов позволит нам принимать более взвешенные и обоснованные решения, основанные на глубоком анализе и экспертном мнении», — пояснила Лантратова URA.RU. Также на заседании заслушали отчет о работе Счетной палаты РФ за 2024 год и рассмотрели исполнение органами государственной власти ее рекомендаций в сфере НКО. «Приняла решение, что все заседания комитета теперь будут открытыми, с видеотрансляцией. Будем приглашать к участию представителей региональных НКО, уполномоченных по правам человека и общественных палат субъектов», — добавила также Лантратова. Ранее Яна Лантратова в новом качестве приняла участие в работе комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Речь шла о поправках в федеральный закон, запрещающий проводить богослужения в многоквартирных домах, и о формах господдержки общеобразовательных школ, основанных религиозными организациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При Комитете Госдумы по развитию гражданского общества появится Экспертный совет, а все его заседания станут открытыми. Об этом заявила челябинский депутат Яна Лантратова, комментируя первое заседание под своим председательством. «Это, безусловно, знаковое событие. Создание Экспертного совета — важнейший шаг к повышению эффективности нашей работы и укреплению взаимодействия с гражданским обществом. Привлечение ведущих специалистов позволит нам принимать более взвешенные и обоснованные решения, основанные на глубоком анализе и экспертном мнении», — пояснила Лантратова URA.RU. Также на заседании заслушали отчет о работе Счетной палаты РФ за 2024 год и рассмотрели исполнение органами государственной власти ее рекомендаций в сфере НКО. «Приняла решение, что все заседания комитета теперь будут открытыми, с видеотрансляцией. Будем приглашать к участию представителей региональных НКО, уполномоченных по правам человека и общественных палат субъектов», — добавила также Лантратова. Ранее Яна Лантратова в новом качестве приняла участие в работе комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Речь шла о поправках в федеральный закон, запрещающий проводить богослужения в многоквартирных домах, и о формах господдержки общеобразовательных школ, основанных религиозными организациями.