Глава комитета Госдумы Лантратова объявила о новациях в его работе

При Комитете Госдумы по развитию гражданского общества появится Экспертный совет, а все его заседания станут открытыми. Об этом заявила челябинский депутат Яна Лантратова, комментируя первое заседание под своим председательством.
«Это, безусловно, знаковое событие. Создание Экспертного совета — важнейший шаг к повышению эффективности нашей работы и укреплению взаимодействия с гражданским обществом. Привлечение ведущих специалистов позволит нам принимать более взвешенные и обоснованные решения, основанные на глубоком анализе и экспертном мнении», — пояснила Лантратова URA.RU. Также на заседании заслушали отчет о работе Счетной палаты РФ за 2024 год и рассмотрели исполнение органами государственной власти ее рекомендаций в сфере НКО.
«Приняла решение, что все заседания комитета теперь будут открытыми, с видеотрансляцией. Будем приглашать к участию представителей региональных НКО, уполномоченных по правам человека и общественных палат субъектов», — добавила также Лантратова.
Ранее Яна Лантратова в новом качестве приняла участие в работе комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Речь шла о поправках в федеральный закон, запрещающий проводить богослужения в многоквартирных домах, и о формах господдержки общеобразовательных школ, основанных религиозными организациями.
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