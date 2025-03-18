Воссоединение с Крымом в Екатеринбурге отметили митингом. Фото

18 марта 2025 в 17:38 Размер текста - 17 +

Ежегодно митинг в честь воссоединения Крыма с Россией собирает тысячи людей Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские чиновники, депутаты, ветераны и общественные деятели отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло на «Екатеринбург Арене», передает корреспондент URA.RU. «Крым был первым шагом, первой ласточкой для других людей, которые говорят на русском языке. <…> Сегодня наши военные, волонтеры и добровольцы защищают людей, которые подвергаются геноциду. И я уверена, что мы победим», — сказала со сцены спикер заксо Людмила Бабушкина. Также она напомнила, что Свердловская область сотрудничает с Крымом с 2014 года и долгое время помогала восстанавливаться республике. Член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий напомнил, что крымчане сами изъявили желание вернуться в состав России, их примеру позже последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. «[Наши воины] не щадят своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами, точно принесут успех. Мы по определенным намекам сейчас это уже понимаем. В год 80-летия Великой Победы надо добиться еще одной победы, только в единстве наша сила», — заявил Шептий. Также в митинге-концерте участвовали политический вице-губернатор Олег Чемезов, замгубернатора по соцполитике Павел Креков, глава Минздрава Андрей Карлов, практически в полном составе депутаты заксобрания. Администрация Екатеринбурга была представлена мэром Алексеем Орловым, его заместителем Мариной Фадеевой, гордума — спикером Анной Гурарий и несколькими ее коллегами. Крым присоединился к РФ после референдума 18 марта 2014 года. За воссоединение тогда проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. О том как это было — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские чиновники, депутаты, ветераны и общественные деятели отметили 11-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло на «Екатеринбург Арене», передает корреспондент URA.RU. «Крым был первым шагом, первой ласточкой для других людей, которые говорят на русском языке. <…> Сегодня наши военные, волонтеры и добровольцы защищают людей, которые подвергаются геноциду. И я уверена, что мы победим», — сказала со сцены спикер заксо Людмила Бабушкина. Также она напомнила, что Свердловская область сотрудничает с Крымом с 2014 года и долгое время помогала восстанавливаться республике. Член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий напомнил, что крымчане сами изъявили желание вернуться в состав России, их примеру позже последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. «[Наши воины] не щадят своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами, точно принесут успех. Мы по определенным намекам сейчас это уже понимаем. В год 80-летия Великой Победы надо добиться еще одной победы, только в единстве наша сила», — заявил Шептий. Также в митинге-концерте участвовали политический вице-губернатор Олег Чемезов, замгубернатора по соцполитике Павел Креков, глава Минздрава Андрей Карлов, практически в полном составе депутаты заксобрания. Администрация Екатеринбурга была представлена мэром Алексеем Орловым, его заместителем Мариной Фадеевой, гордума — спикером Анной Гурарий и несколькими ее коллегами. Крым присоединился к РФ после референдума 18 марта 2014 года. За воссоединение тогда проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. О том как это было — в материале URA.RU.