В Екатеринбург на тест-драйв привезли новый троллейбус. Фото

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Новый троллейбус оснащен кондиционером, зарядками для телефонов (архивное фото)
Новый троллейбус оснащен кондиционером, зарядками для телефонов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург для тест-драйва доставили троллейбус «Адмирал». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. 

«На днях в Екатеринбург прибыл низкопольный троллейбус „Адмирал“. Он оснащён кондиционером, зарядками для мобильных устройств, мультимедийным комплексом, видеокамерами», — рассказал Орлов в своем telegram-канале. 

После обучения водителей и их подготовки троллейбус будет ездить по маршруту №26. Для города также планируется закупить еще 50 троллейбусов, их поставщик будет определен по итогам конкурса. 

Ранее URA.RU сообщало, что новые троллейбусы оснастили специальными датчиками для отслеживания количества пассажиров и вычисления безбилетников. Система работает в том числе на маршруте №26, а также в троллейбусах №, 31, 33 и 36, штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.

В троллейбусе установлены видеокамеры и зарядки для телефонов
В троллейбусе установлены видеокамеры и зарядки для телефонов
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В Екатеринбург для тест-драйва доставили троллейбус «Адмирал». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.  «На днях в Екатеринбург прибыл низкопольный троллейбус „Адмирал“. Он оснащён кондиционером, зарядками для мобильных устройств, мультимедийным комплексом, видеокамерами», — рассказал Орлов в своем telegram-канале.  После обучения водителей и их подготовки троллейбус будет ездить по маршруту №26. Для города также планируется закупить еще 50 троллейбусов, их поставщик будет определен по итогам конкурса.  Ранее URA.RU сообщало, что новые троллейбусы оснастили специальными датчиками для отслеживания количества пассажиров и вычисления безбилетников. Система работает в том числе на маршруте №26, а также в троллейбусах №, 31, 33 и 36, штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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