В Екатеринбург для тест-драйва доставили троллейбус «Адмирал». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
«На днях в Екатеринбург прибыл низкопольный троллейбус „Адмирал“. Он оснащён кондиционером, зарядками для мобильных устройств, мультимедийным комплексом, видеокамерами», — рассказал Орлов в своем telegram-канале.
После обучения водителей и их подготовки троллейбус будет ездить по маршруту №26. Для города также планируется закупить еще 50 троллейбусов, их поставщик будет определен по итогам конкурса.
Ранее URA.RU сообщало, что новые троллейбусы оснастили специальными датчиками для отслеживания количества пассажиров и вычисления безбилетников. Система работает в том числе на маршруте №26, а также в троллейбусах №, 31, 33 и 36, штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
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