Политолог раскрыл, почему Трамп реанимирует отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп идет на серьезную переоценку отношений с Россией и Евросоюзом из-за подготовки к конфронтации с Китаем. Американскому лидеру нужно срочно свернуть восточноевропейский фронт и перебросить военные ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, где укрепляется Пекин, сказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин.
«План Соединенных Штатов заключается в том, чтобы закрыть Украину как антироссийский проект, создать нейтральное государство и переключить силы и внимание на азиатское направление. Исходя из этого, Трамп будет предпринимать все усилия по урегулированию конфликта», — полагает эксперт.
По его словам, взгляды США на Россию меняются: Трамп хочет переманить Москву на свою сторону или хотя бы добиться ее нейтралитета перед схваткой с Китаем. Укрепление Китая заставляет американцев также пересматривать отношения как с Украиной, так и с европейскими партнерами. Эти отношения становятся гораздо более утилитарными и прагматичными: США сбрасывают с себя роль щедрого покровителя, готового платить за безопасность ЕС, рассуждает политолог.
Американский лидер 18 марта во второй раз с начала года созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил шаги по достижению мира на Украине и налаживанию двусторонних отношений. По информации пресс-службы Кремля, глава российского государства поддержал инициативу американского коллеги о временном, на период 30 дней, взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры между участниками украинского конфликта. Стороны также договорились создать экспертные группы, которые займутся урегулированием кризиса в Восточной Европе.
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