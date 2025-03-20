Солист «Руки вверх» Жуков собирается накормить россиян курицей и мясом

Солист популярной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Музыкант планирует открыть производство мясной продукции по технологии су-вид в Подмосковье. Уже известно, что это будет его вторая попытка утвердиться на рынке после закрытия предыдущего бизнеса по поставкам сырого мяса в рестораны пять лет назад.
Проект предусматривает производство деликатесов из курицы, индейки и говядины. «Это стартап, который находится в подготовительной стадии», — сообщил представитель музыканта Петро Шекшеев. Его слова передает «Коммерсант».
Производственные мощности ожидаются на уровне трех тонн продукции в сутки, и завод должен начать работу в ближайшие месяцы. По словам представителя одного из ресторанов, уже получивших предложение о сотрудничестве, Жуков планирует поставлять продукцию не только в рестораны, но и в продуктовые сети.
Су-вид — это метод кулинарии, при котором ингредиенты кладут в вакуумные упаковки, которые затем помещают в водяную баню и томятся при низкой температуре в течение строго установленного времени. На протяжении длительного времени технология использовалась исключительно профессиональными кулинарами, широкую известность она приобрела только в 1960-е годы.
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