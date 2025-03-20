20 марта 2025

Челябинские водители-дальнобойщики зарабатывают до 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дальнобойщики больше всего получают в сфере доставки, грузоперевозок и логистики
Дальнобойщики больше всего получают в сфере доставки, грузоперевозок и логистики Фото:

Челябинским дальнобойщикам больше всего платят в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Такие специалисты в среднем зарабатывают до 180 тысяч рублей за месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области больше всего зарабатывают водители, работающие дальнобойщиками в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Таким специалистам в среднем платят 179 800 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, средняя зарплата в других сферах у водителей-дальнобойщиков достигает 145 тысяч рублей в месяц. И здесь средний заработок выше и у других специалистов.

Также максимальную среднюю зарплату в сфере доставки, грузоперевозок и логистики получают водители грузового транспорта (104 000 вместо 77 460 рублей), водители спецтехники (114 000 вместо 87 300 рублей), водители-экспедиторы (128 600 вместо 95 800 рублей). Также в этой сфере максимальный средний заработок у бухгалтеров — 51 000 вместо 46 000 рублей (по всем сферам).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинским дальнобойщикам больше всего платят в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Такие специалисты в среднем зарабатывают до 180 тысяч рублей за месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области больше всего зарабатывают водители, работающие дальнобойщиками в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Таким специалистам в среднем платят 179 800 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, средняя зарплата в других сферах у водителей-дальнобойщиков достигает 145 тысяч рублей в месяц. И здесь средний заработок выше и у других специалистов. Также максимальную среднюю зарплату в сфере доставки, грузоперевозок и логистики получают водители грузового транспорта (104 000 вместо 77 460 рублей), водители спецтехники (114 000 вместо 87 300 рублей), водители-экспедиторы (128 600 вместо 95 800 рублей). Также в этой сфере максимальный средний заработок у бухгалтеров — 51 000 вместо 46 000 рублей (по всем сферам).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...