Челябинские водители-дальнобойщики зарабатывают до 180 тысяч рублей

Челябинским дальнобойщикам больше всего платят в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Такие специалисты в среднем зарабатывают до 180 тысяч рублей за месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области больше всего зарабатывают водители, работающие дальнобойщиками в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Таким специалистам в среднем платят 179 800 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, средняя зарплата в других сферах у водителей-дальнобойщиков достигает 145 тысяч рублей в месяц. И здесь средний заработок выше и у других специалистов.
Также максимальную среднюю зарплату в сфере доставки, грузоперевозок и логистики получают водители грузового транспорта (104 000 вместо 77 460 рублей), водители спецтехники (114 000 вместо 87 300 рублей), водители-экспедиторы (128 600 вместо 95 800 рублей). Также в этой сфере максимальный средний заработок у бухгалтеров — 51 000 вместо 46 000 рублей (по всем сферам).
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