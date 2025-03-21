Организовано сопровождение пермячки и ее сына, который держит в страхе детсад

Педагог-психолог и другие специалисты организовали сопровождение мальчика, которого боятся другие дети и воспитатели из-за регулярных побоев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Перми.
«Сейчас педагогом-психологом и другими специалистами учреждения осуществляется поддержка воспитанника, а именно помощь в социализации, выстраивании отношений и коррекции поведения. Руководство и сотрудники детского сада действуют исключительно в интересах детей, строго руководствуясь действующим законодательством», подчеркнули в департаменте.
Там же отметили, что к ситуации подключены комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Перми, уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю, отделение полиции по делам несовершеннолетних и в прокуратура Мотовилихинского района.
Ранее в URA.RU обратилась мама воспитанника детского сада № 134. Она пожаловалась, что ее ребенка травмировал другой мальчик. По словам женщины, это не единичный случай и дети, и родители, и даже воспитатели боятся находиться в детском саду. В полиции агентству сообщили, что по факту случившегося ведется проверка.
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