Организовано сопровождение пермячки и ее сына, который держит в страхе детсад

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С мальчиком работают специалисты детсада
С мальчиком работают специалисты детсада Фото:

Педагог-психолог и другие специалисты организовали сопровождение мальчика, которого боятся другие дети и воспитатели из-за регулярных побоев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Перми.

«Сейчас педагогом-психологом и другими специалистами учреждения осуществляется поддержка воспитанника, а именно помощь в социализации, выстраивании отношений и коррекции поведения. Руководство и сотрудники детского сада действуют исключительно в интересах детей, строго руководствуясь действующим законодательством», подчеркнули в департаменте.

Там же отметили, что к ситуации подключены комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Перми, уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю, отделение полиции по делам несовершеннолетних и в прокуратура Мотовилихинского района.

Ранее в URA.RU обратилась мама воспитанника детского сада № 134. Она пожаловалась, что ее ребенка травмировал другой мальчик. По словам женщины, это не единичный случай и дети, и родители, и даже воспитатели боятся находиться в детском саду. В полиции агентству сообщили, что по факту случившегося ведется проверка.

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Педагог-психолог и другие специалисты организовали сопровождение мальчика, которого боятся другие дети и воспитатели из-за регулярных побоев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Перми. «Сейчас педагогом-психологом и другими специалистами учреждения осуществляется поддержка воспитанника, а именно помощь в социализации, выстраивании отношений и коррекции поведения. Руководство и сотрудники детского сада действуют исключительно в интересах детей, строго руководствуясь действующим законодательством», подчеркнули в департаменте. Там же отметили, что к ситуации подключены комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Перми, уполномоченный по правам ребенка по Пермскому краю, отделение полиции по делам несовершеннолетних и в прокуратура Мотовилихинского района. Ранее в URA.RU обратилась мама воспитанника детского сада № 134. Она пожаловалась, что ее ребенка травмировал другой мальчик. По словам женщины, это не единичный случай и дети, и родители, и даже воспитатели боятся находиться в детском саду. В полиции агентству сообщили, что по факту случившегося ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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