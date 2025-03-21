Прощальные аплодисменты Киркорову длились больше минуты. Видео

Певца Киркорова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами
© Служба новостей «URA.RU»
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Около гроба Бедроса Киркорова стояло много белых роз
Около гроба Бедроса Киркорова стояло много белых роз Фото:

Народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Проститься с певцом пришли сотни неравнодушных. Открытый гроб артиста, обставленный белоснежными розами стоял в центре прощального зала Троекуровского кладбища.

Перед тем, как навсегда закрыть его крышку, артисту подарили аплодисменты: собравшиеся хлопали Бедросу более минуты. Услышал Киркоров последние рукоплескания и когда траурная процессия выдвигалась из зала. Закрытый гроб пронесли под аплодисменты собравшихся.

Такая народная любовь — главная награда артиста. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет. Последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, он не выходил из дома.

В разговоре с URA.RU бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, что для Бедроса этот факт стал сильным ударом — он любил находиться в центре внимания и проводить время с людьми.

Редакция URA.RU выражает соболезнования Филиппу Киркорову и его детям.

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Народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Проститься с певцом пришли сотни неравнодушных. Открытый гроб артиста, обставленный белоснежными розами стоял в центре прощального зала Троекуровского кладбища. Перед тем, как навсегда закрыть его крышку, артисту подарили аплодисменты: собравшиеся хлопали Бедросу более минуты. Услышал Киркоров последние рукоплескания и когда траурная процессия выдвигалась из зала. Закрытый гроб пронесли под аплодисменты собравшихся. Такая народная любовь — главная награда артиста. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет. Последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, он не выходил из дома. В разговоре с URA.RU бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, что для Бедроса этот факт стал сильным ударом — он любил находиться в центре внимания и проводить время с людьми. Редакция URA.RU выражает соболезнования Филиппу Киркорову и его детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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