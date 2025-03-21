Народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище. Проститься с певцом пришли сотни неравнодушных. Открытый гроб артиста, обставленный белоснежными розами стоял в центре прощального зала Троекуровского кладбища.
Перед тем, как навсегда закрыть его крышку, артисту подарили аплодисменты: собравшиеся хлопали Бедросу более минуты. Услышал Киркоров последние рукоплескания и когда траурная процессия выдвигалась из зала. Закрытый гроб пронесли под аплодисменты собравшихся.
Такая народная любовь — главная награда артиста. Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет. Последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, он не выходил из дома.
В разговоре с URA.RU бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала, что для Бедроса этот факт стал сильным ударом — он любил находиться в центре внимания и проводить время с людьми.
Редакция URA.RU выражает соболезнования Филиппу Киркорову и его детям.
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