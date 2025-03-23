В Киеве сделали неожиданное заявление о территориях, освобожденных Россией

Экс-полковник СБУ Стариков: потерянные территории уже не вернутся Украине
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В Киеве заявили, что потерянные территории уже не вернутся Украине
В Киеве заявили, что потерянные территории уже не вернутся Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся под управление Украины. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко. 

«Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется», — сказал Стариков. Видео интервью опубликовано в youtube-канале журналистки. По мнению эксперта, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к еще большим потерям для Украины, так как время играет на стороне России. «Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. В Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией.

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Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся под управление Украины. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко.  «Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется», — сказал Стариков. Видео интервью опубликовано в youtube-канале журналистки. По мнению эксперта, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к еще большим потерям для Украины, так как время играет на стороне России. «Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине», — заключил он. Ранее стало известно, что власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. В Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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