В Киеве сделали неожиданное заявление о территориях, освобожденных Россией

Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся под управление Украины. Об этом сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко.
«Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется», — сказал Стариков. Видео интервью опубликовано в youtube-канале журналистки. По мнению эксперта, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к еще большим потерям для Украины, так как время играет на стороне России. «Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине», — заключил он.
Ранее стало известно, что власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. В Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией.
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