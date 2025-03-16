Власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. Об этом сообщили источники среди украинских чиновников.
«Украина обозначила ряд красных линий, пока США пытаются заключить соглашение о прекращении огня с Россией... Но Украина, как предполагается, имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если конфликт должен прекратиться», — пишет The Independent со ссылкой на свои источники.
Так, по данным издания, в Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией. Кроме того, Украина обозначила для переговоров с РФ ключевые требования, включая международные гарантии безопасности, возвращение украинских детей и гражданских лиц, удерживаемых Россией. Также, по информации The Independent, Киев намерен добиваться возвращения уже занятых Москвой территорий дипломатическим путем.
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