The Independent: на Украине смирились с передачей РФ части территорий

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На Украине смирились с тем, что часть территории останется под контролем России
На Украине смирились с тем, что часть территории останется под контролем России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. Об этом сообщили источники среди украинских чиновников.

«Украина обозначила ряд красных линий, пока США пытаются заключить соглашение о прекращении огня с Россией... Но Украина, как предполагается, имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если конфликт должен прекратиться», — пишет The Independent со ссылкой на свои источники.

Так, по данным издания, в Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией. Кроме того, Украина обозначила для переговоров с РФ ключевые требования, включая международные гарантии безопасности, возвращение украинских детей и гражданских лиц, удерживаемых Россией. Также, по информации The Independent, Киев намерен добиваться возвращения уже занятых Москвой территорий дипломатическим путем.

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Власти на Украине смирились с заморозкой линии фронта и передачей России некоторых территорий, но обозначили ряд «красных линий» в переговорах. Об этом сообщили источники среди украинских чиновников. «Украина обозначила ряд красных линий, пока США пытаются заключить соглашение о прекращении огня с Россией... Но Украина, как предполагается, имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если конфликт должен прекратиться», — пишет The Independent со ссылкой на свои источники. Так, по данным издания, в Киеве ясно дали понять, что не готовы уступать дополнительные территории, помимо тех, которые уже контролируются Россией. Кроме того, Украина обозначила для переговоров с РФ ключевые требования, включая международные гарантии безопасности, возвращение украинских детей и гражданских лиц, удерживаемых Россией. Также, по информации The Independent, Киев намерен добиваться возвращения уже занятых Москвой территорий дипломатическим путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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