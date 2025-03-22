В ХМАО закрыли зимник из-за непогоды

Зимник Белоярский - Полноват закрыли из-за сильных переметов
В ХМАО из-за непогоды временно закрыли зимник Белоярский — Полноват. Об этом сообщили в управлении автодорог Югры.
«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. На автозимнике Белоярский — Полноват временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали в telegram-канале управления. Причиной закрытия стали сильные переметы на открытых участках дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей ХМАО. На территории сразу трех районов округа 24 марта ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!