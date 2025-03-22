В МЧС выпустили для жителей ХМАО экстренное предупреждение

Сильный ветер накроет округ местами 24 марта
На территории нескольких районов ХМАО 24 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об опасной погоде югорчан предупредили в окружном Управлении МЧС.
«24 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Непогода ждет жителей Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Радужного и Покачи. Предупреждение также выпущено для Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского района.
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