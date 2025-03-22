22 марта 2025
21 марта 2025

В МЧС выпустили для жителей ХМАО экстренное предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер накроет округ местами 24 марта
Сильный ветер накроет округ местами 24 марта Фото:

На территории нескольких районов ХМАО 24 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об опасной погоде югорчан предупредили в окружном Управлении МЧС.

«24 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Непогода ждет жителей Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Радужного и Покачи. Предупреждение также выпущено для Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского района.

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На территории нескольких районов ХМАО 24 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об опасной погоде югорчан предупредили в окружном Управлении МЧС. «24 марта местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метель», — сообщается в telegram-канале ведомства. Непогода ждет жителей Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Радужного и Покачи. Предупреждение также выпущено для Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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