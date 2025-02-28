Врач назвал неожиданные симптомы смертельного заболевания

Анемия, усталость и повышенная температура тела могут быть симптомами колоректального рака (рака кишечника). Об этом сообщил врач-онколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Белков.
«... Если новообразование расположено в правом отделе кишечника, пациенты часто испытывают хроническую слабость, усталость и анемию, могут наблюдаться потеря веса и периодическое повышение температуры», — рассказал Белков в беседе с «Газетой Ru». По словам врача, опухоли, расположенные в левой части тела, могут вызывать запоры или диарею, боли в области живота, метеоризм, кишечную непроходимость.
Белков также отметил, что генетическая предрасположенность увеличивает вероятность развития опухоли в 3-5 раз. При этом примерно 50% случаев связаны с образом жизни и продолжительным воздействием канцерогенных веществ. Врач порекомендовал проходить колоноскопию для профилактики рака кишечника даже в отсутствие явных симптомов, поскольку это единственный метод, позволяющий обнаружить опухоли и предраковые состояния на самых ранних этапах.
Ранее онколог из «СМ-Клиники» Никита Макаров заявил, что хронический гастрит, желудочные язвы и полипы в желудочно-кишечном тракте могут спровоцировать развитие раковых опухолей. По словам врача, длительное воспаление и структурные изменения слизистой оболочки желудка, характерные для язвенной болезни, со временем могут вызвать мутацию здоровых клеток, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.