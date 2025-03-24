Жители Челябинска и общественники в 2024 году отправили более 220 тонн гуманитарного груза, предназначенного для нужд бойцов СВО. Об этом отчитался глава города Алексей Лошкин на заседании городской думы 25 марта, передает корреспондент URA.RU.
«Идет третий год проведения специальной военной операции. Здесь очень важно отметить объем вклада администрации в части формирования гуманитарных конвоев. Почти 230 тонн гуманитарного груза было отгружено в 2024 году», — подчеркнул Лошкин.
Помимо помощи фронту, мэрия города уделила внимание поддержке семей с детьми. В рамках «Года семьи», объявленного президентом, помощь на общую сумму 1,5 миллиона рублей получили почти 43 тысячи семей. Также Лошкин отметил завершение реализации нацпроектов, с общим объемом финансирования более 31 миллиона рублей за пять лет.
Алексей Лошкин впервые отчитался перед депутатами гордумы о работе мэрии за 2024 год. Доклад охватил лишь последние два месяца, поскольку Лошкин был избран на пост мэра осенью того же года. Он стал врио мэра Челябинска 22 октября 2024 года и был избран на эту должность 19 ноября.
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