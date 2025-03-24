Топ-менеджер «Гортранса» Екатеринбурга вырвался из СИЗО спустя 1,5 года

Обвиненный в коррупции начальник екатеринбургского филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«Процесс прошел 17 февраля. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без удовлетворения. Хабарову избрали домашний арест до 17 мая», — уточнили в инстанции.
В следственном изоляторе Хабаров находился с осени 2023 года. Сначала его задержание связывали со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Сейчас, по данным URA.RU, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили в получении крупной взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки организованной группой.
Другими фигурантами этого дела стали ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом) и Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».
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