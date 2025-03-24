24 марта 2025

Топ-менеджер «Гортранса» Екатеринбурга вырвался из СИЗО спустя 1,5 года

Глава филиала «Гортранса» Екатеринбурга Хабаров вышел из-под стражи
© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Александр Хабаров был в СИЗО с ноября 2023 года Фото:

Обвиненный в коррупции начальник екатеринбургского филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«Процесс прошел 17 февраля. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без удовлетворения. Хабарову избрали домашний арест до 17 мая», — уточнили в инстанции.

В следственном изоляторе Хабаров находился с осени 2023 года. Сначала его задержание связывали со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Сейчас, по данным URA.RU, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили в получении крупной взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки организованной группой.

Другими фигурантами этого дела стали ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом) и Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».

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Обвиненный в коррупции начальник екатеринбургского филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александр Хабаров вышел из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Процесс прошел 17 февраля. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без удовлетворения. Хабарову избрали домашний арест до 17 мая», — уточнили в инстанции. В следственном изоляторе Хабаров находился с осени 2023 года. Сначала его задержание связывали со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Сейчас, по данным URA.RU, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Хабарова обвинили в получении крупной взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки организованной группой. Другими фигурантами этого дела стали ведущий инженер материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрий Фурсик (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом) и Сергей Жигаловский — бывший сотрудник московской компании «Комтрансмаркет», которая поставляла запчасти для «Гортранса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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