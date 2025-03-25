В Перми установлен температурный рекорд 37-летней давности

В Перми побит новый температурный рекорд. 25 марта воздух в краевой столице прогрелся до +10,1°С. Последний раз такая теплая погода была зафиксирована 37 лет назад. И то в 1988 году было почти на один градус меньше. В сумме в этот день в регионе было побито 11 температурных рекордов.
«В направлении с севера на юг: Чердынь +9,7°С (+7,7°С в 1988 году), Коса +10,3°С (+10,1°С в 1986 году), Березники +8,7°С (+7,6°С в 2021 году), Кудымкар +10,3°С (+9,9°С в 2021 году), Губаха +10,1°С (+7,5°С в 2021 году), Чёрмоз +7,6°С (+7,5°С в 2014 году), Бисер +7,9°С (+7,3°С в 1986 году), Лысьва +9,9°С (+9,6°С в 1988 году), Пермь +10,1°С (+9,0°С в 1988 году), Кунгур +8,8°С (+8,0°С в 2014 году), Чайковский +8,9°С (+8,6°С в 2014 году)», — сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Ранее URA.RU сообщало, в тропический воздух из Ирана накроет Пермь. По всей территории региона будет наблюдаться активное таяние снега. Чуть ранее, 23 марта, в крае закончилась метеорологическая зима. По данным метеорологов, это произошло на неделю дней раньше нормы, а для севера Прикамья — почти на две недели.
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