Замгубернатора Ионин сообщил о новой масштабной стройке в «Титановой долине»

В «Титановой долине» начали строить завод за 9 миллиардов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Дмитрия Ионина, проект принесет Свердловской области дополнительные инвестиции
По словам Дмитрия Ионина, проект принесет Свердловской области дополнительные инвестиции Фото:

Компания «РП1» (входит в холдинг дистрибьютора автозапчастей Rossko) начала строить завод по производству тормозных дисков и суппортов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде. Стоимость проекта составит более 9 миллиардов рублей, сообщил свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин. Строительство производственных комплексов завершат в этом году.

«Развитие собственной компонентной базы — одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по локализации производства и замещению ушедших с рынка автопроизводителей. Реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения»,— отметил Ионин.

На участке в 9,86 га будет два производственных комплекса с лабораториями и административно-бытовым комплексом площадью около 25 тыс. кв. м. Предприятие будет оснащено литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий.

На данный момент в проект вложено 2,5 млрд рублей. Сейчас «РП1» начал строительно-монтажные работы. На предприятии будет создано 500 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2026 году.

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Компания «РП1» (входит в холдинг дистрибьютора автозапчастей Rossko) начала строить завод по производству тормозных дисков и суппортов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде. Стоимость проекта составит более 9 миллиардов рублей, сообщил свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин. Строительство производственных комплексов завершат в этом году. «Развитие собственной компонентной базы — одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по локализации производства и замещению ушедших с рынка автопроизводителей. Реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения»,— отметил Ионин. На участке в 9,86 га будет два производственных комплекса с лабораториями и административно-бытовым комплексом площадью около 25 тыс. кв. м. Предприятие будет оснащено литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий. На данный момент в проект вложено 2,5 млрд рублей. Сейчас «РП1» начал строительно-монтажные работы. На предприятии будет создано 500 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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