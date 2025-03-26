Замгубернатора Ионин сообщил о новой масштабной стройке в «Титановой долине»

Компания «РП1» (входит в холдинг дистрибьютора автозапчастей Rossko) начала строить завод по производству тормозных дисков и суппортов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде. Стоимость проекта составит более 9 миллиардов рублей, сообщил свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин. Строительство производственных комплексов завершат в этом году.
«Развитие собственной компонентной базы — одно из ключевых направлений промышленного развития Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по локализации производства и замещению ушедших с рынка автопроизводителей. Реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения»,— отметил Ионин.
На участке в 9,86 га будет два производственных комплекса с лабораториями и административно-бытовым комплексом площадью около 25 тыс. кв. м. Предприятие будет оснащено литейным цехом с автоматизированными линиями и роботизированными комплексами для обработки изделий.
На данный момент в проект вложено 2,5 млрд рублей. Сейчас «РП1» начал строительно-монтажные работы. На предприятии будет создано 500 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2026 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!